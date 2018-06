Thiago: "Todos querríamos que el primer partido fuera mañana"

Thiago Alcántara, centrocampista español del Bayern Múnich, mostró el 'hambre' con el que llega la Roja al Mundial de Rusia y no ocultó su deseo de que en lugar de un amistoso, ante Túnez este sábado, ya se disputase el partido de la primera jornada frente a Portugal.

"El deseo de que llegue el partido es grande, todo el mundo querría que el primer partido de grupo fuera mañana y empezar el Mundial, pero al mismo tiempo queremos vivir los momentos previos para llegar perfectos al estreno. Ya estamos preparados para afrontar el partido", manifestó en rueda de prensa en el Krasnodar Stadium.

Thiago es el jugador que ha probado el seleccionador español Julen Lopetegui por Sergio Busquets cuando el medio centro ha faltado. Es la única posición en la que no hay un suplente de las características del titular y el centrocampista del Bayern se siente preparado para jugar siempre que se apueste por él.

"Ya venía preparado por los partidos que había jugado con el Bayern. Es una posición importante en la selección, no sólo porque juega Sergio en ella, que conocemos su calidad e importancia en el equipo, si no por el orden que da al equipo. Me gusta, he intentado cumplir lo mejor que he podido y si me ponen ahí lo haré con la misma ilusión que en otras posiciones", señaló.

Thiago destacó la calidad futbolística y humana de la selección española. "Viendo jugador por jugador la calidad que hay dentro, la humana y futbolística, es muy grande. Podría coger cualquiera con un estilo que aquí siempre quiere el balón y disfrutar. Eso hacemos, queremos un fútbol para disfrutar, no solo teniendo el balón, robando y creando ocasiones también. Me siento cómodo como cualquier compañero que juega en un estilo totalmente diferente al mío en su club", valoró.

Antes de empezar a disputar su primer Mundial, Thiago reconoció que no ha necesitado consejos de un campeón del mundo como su padre, Mazinho, que ganó con Brasil.

"He podido ver a mi padre jugando y han sobrado palabras para decirme cómo se tiene que comportar un futbolista dentro del campo y fuera. Ha sido una persona ejemplar como padre y futbolista. Solo tiene un Mundial más que nosotros, pero lo ha ganado de una manera bella en Brasil y de cara a un Mundial cualquier consejo ni sirve porque hay que disfrutarlo cada día", aseguró.

Por último, elogió las instalaciones del 'cuartel general' montado por la Federación Española para los jugadores en Krasnodar: "Venimos desde muy lejos con las mayores ganas del mundo. Nos valía cualquier cosa, pero han elegido espectacular. Las instalaciones son perfectas para poder competir".