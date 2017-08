Trump niega haber equiparado a racistas y neonazis con pacifistas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este jueves su postura hacia los incidentes protagonizados por racistas y neonazis en la ciudad de Charlottesville y acusó a los medios de comunicación de haber malinterpretado sus palabras.

Trump aseguró en Twitter que jamás equiparó moralmente a miembros del movimiento racista Ku Klux Klan y a neonazis con manifestantes pacíficos. Por eso, acusó al senador republicano Lindsey Graham, conocido por sus críticas a Trump, de haber difundido una "repugnante mentira".

...and people like Ms. Heyer. Such a disgusting lie. He just can't forget his election trouncing.The people of South Carolina will remember! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

Trump se puso claramente del lado de quienesse oponen a la retirada de estatuas del general Robert E. Lee, quien encabezó las fuerzas de los Estados Confederados que durante la Guerra de Secesión (1861-1865) lucharon contra la abolición de la esclavitud.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

...can't change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson - who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

...the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

"No se puede cambiar la historia, pero sí es posible aprender de ella", escribió Trump. El presidente afirmó que es triste ver cómo se desgarra la historia y la cultura de Estados Unidos con la retirada de estatuas como la de Lee. "¿Quién va a ser el siguiente? ¿Washington, Jefferson?", se preguntó Trump. "¡Qué tontería!", agregó.