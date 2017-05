Hasta ahora los forenses eran tipos histriónicos en bata, pasados por el tamiz de la ficción para convertirlos en protagonistas. El de anoche en Lo que la verdad esconde no tiene por qué impostar, ni enroscarse. Es el forense de Santiago. Es su trabajo. No es un personaje, es un profesional. Y así sobrecogen, aún más, sus didácticas explicaciones sobre los restos de la infortunada Asunta Basterra, la niña asesinada a las afueras de la capital gallega en un complot urdido por sus padres adoptivos. El caso da para una serie de ficción, un American Crime History o nuestra Huella del crimen, pero la productora Bambú la ha llevado más allá, hacia el documental seriado y con ingredientes narrativos que recuerdan, entre otras, a True detective. Siguiendo los pasos de otro trabajo colosal, el de Muerte en León, de Justin Webster, que se emitió en Movistar +, la miniserie de Antena 3 recrea lo sucedido con la adolescente a través de los testimonios de quienes se vieron envueltos en el caso. No hay, por tanto, narrador. No hay voz en off que dirija al espectador, sino una rotulación que hace más íntimo el seguimiento del relato y donde las voces testimoniales retumban. Un desafío para una cadena generalista en el prime time que merecía la pena asumir para Antena 3, donde en Espejo público exprimieron al máximo todo lo relacionado con este asesinato. El sofá español se merece estas alternativas.

Lo que la verdad esconde no tiene nada que ver con lo realizado hasta ahora por el productor Ramón Campos, lo que revela la versatilidad de la compañía de Velvet, Hispania o Las chicas del cable. En este caso el documental policíaco, que va avanzando con el detenimiento de un investigador, se ayuda de imágenes con drones (lo que tan bien le funcionó a la inquietante La isla mínima), sonidos reales sobre una sutil banda sonora de misterio, y documentos familiares que llevan al espectador a husmear entre toda esta incomodidad. La realidad supera a la ficción y en trabajos como este incluso la convierte en innecesaria.