National Geographic comprobó que en Cádiz hay un 7% de ADN entre sus paisanos similar a los de otras ciudades fundadas por los sidonios de una punta a otra del Mediterráneo. Un ADN que se remonta a tres mil años, el tiempo que tiene una ciudad que nunca se ha quedado deshabitada en estos siglos, un rincón de civilización levantado por los fenicios (es decir, "los rojos", como les llamaban los griegos). Anterior a Roma, la gran capital de la Historia, y mucho más venerable que cualquier punto que señalen por el google maps más arriba de los Alpes. Esa mezcla de épocas y huéspedes ha creado una ciudad abierta hasta lo que ensancha la mirada y una gente mestiza capaz de lo mejor, aspirante a lo imprevisible y tal vez encantada con esa perpetua decadencia que no hace honor a sus galones. Cádiz es mucho más que Carnaval aunque en ocasiones se reduzca a esa cascarilla autocomplaciente. Los gaditanos ganan con la espontaneidad.

En esa terraza, vértice de tres continentes y encrucijada de los atlas, se forjó durante siglos uno de los foros vecinales más inquietos, un trasiego de mercancías que se soldaba al de las ideas. Cádiz fue patria de los pensadores y fortín de las libertades. Plazoleta del espíritu crítico, refugio y tolerancia. Tan honorable como sus calles es su pilar de papel y pensamiento. Originario de ese magma de tendencias y tuétano de la ciudad y su departamento. De la provincia y ahora hasta donde se extiende Andalucía, como cuando había que extender con los brazos todo lo que relataba.

A Diario de Cádiz, que nunca faltó en mi casa, le debo mucho de lo que soy y es el sitio, real y virtual, que comparto con algunas de las personas que más quiero. La confianza de su empresa me ha permitido durante 22 años contarles por aquí cosas que he visto, que he vivido y que incluso me han pasado. Nunca alguien de 150 años me había contagiado tantas ganas de disfrutar del futuro. Y que sea a vuestro lado. Con estas charlas de todos los días. En papel o en cristal.