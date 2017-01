Después de muchos años en La 2 el pasado año, por fin, los Premios Forqué pasaron a La 1. EGEDA peleó mucho para que así fuera, y hay que felicitarles por ello. No tanto a TVE, cuyos criterios de programación continuamos sin comprender. La edición número 22 de los Forqué no se emitirá en directo. Ni siquiera en semidirecto, después de Informe semanal. Habrá que esperar al término de la película Felices 140. A medianoche. Será difícil resistirnos hasta entonces a conocer los ganadores, que desde horas antes pasearán sus nombres en la web de este periódico.

Incomprensible. Encargan una Gala de Reyes a José Luis Moreno, que emiten en pleno prime time sabiendo que se va a estrellar (como así fue, con un 7% de audiencia) y no son capaces de dedicar el mejor horario del sábado a la fiesta que será presentada por Carlos Latre en Sevilla. Permítanme aportar un dato más. Esta va a ser la primera gala de los Forqué que, en lugar de lunes, se emita en sábado. La oportunidad la pintaban calva. Del mismo modo que los Premios Goya pasaron del domingo al sábado por motivos de audiencia televisiva (la gente se quejaba de que acabase a las tantas de la madrugada) así también los Forqué se adelantan al sábado considerando que es una noche más favorable para cosechar espectadores.

Pero de qué sirve el cambio cuando la ceremonia, televisivamente hablando, se tira por la borda. El pasado año, recordemos, salió en antena entre las 12 y las 2 de la madrugada. Y vamos a tropezar en la misma piedra. TVE apoya al cine español. Eso no lo dudamos. ¿Pero por qué no hacen la gracia completa? ¿Por qué no convierten los Forqué en la antesala de los Goya de verdad, dado que de los Feroz no tienen los derechos?