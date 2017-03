Jabugo, orgullo ibérico

El Diario Oficial de la Unión Europea, de 7 de marzo de 2017 ha publicado un Reglamento de Ejecución por el que se aprueba, definitivamente, el cambio de denominación de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Jamón de Huelva a Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Jabugo. Ya está dicha la última palabra: el mejor jamón de España podrá ser conocido como lo que es: Jamón de Jabugo.

A cualquier observador le parecerá lógico, y se extrañará de que no haya sido así desde siempre. Todo el mundo sabe qué es el Jamón de Jabugo. Pues no ha sido fácil llegar hasta aquí, y por eso hay que explicarlo, para que todos entiendan que no hay que rendirse ante la Administración, ni ante los intereses particulares de algunos.

Una Denominación de Origen Protegida es una figura destinada a proteger a los consumidores, garantizando la calidad y el origen de cualquier producto de consumo que se produzca en una zona determinada, identificable por su origen geográfico y por su elaboración, en España, en Alemania o en la Gran Bretaña. Para ello, en los años 90, los productores de jamón y los criadores de cochinos de la Sierra de Aracena decidieron constituirse como tal. Y la práctica totalidad de los municipios de la zona y los agentes privados quisieron, desde el principio, que fuera Jabugo el nombre o marca que identificara a sus productos. No fue posible porque no estuvieron de acuerdo ni el Ayuntamiento de Jabugo de la época ni la más grande productora de jamones, con sede en el mismo Jabugo. Sólo los jamones que se maduraran en Jabugo podrían ser identificados como de Jabugo, con independencia de que los guarros portadores de tan exquisitas piezas se hubieran criado o engordado en Cáceres, Badajoz, Cortegana o la Sierra Norte de Sevilla. Por eso el nombre originario de la D.O.P. tuvo que ser Jamón de Huelva. Se constituyó en 1998.

A partir de 2007 el Ayuntamiento de Jabugo, regido por el PSOE, pensó que era más favorable para todos -municipio, comarca y ciudadanos de la zona- cambiar la denominación. Se firmó un acuerdo en tal sentido con el Consejo Regulador, apoyado por la Consejería de Agricultura de la Junta y se solicitó el cambio al Ministerio de Agricultura de España, con apoyo de todos los municipios y agentes, salvo dos empresas. Hubo que negociar con dos ministras socialistas, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, y con un ministro del PP, Miguel Arias Cañete, sin resultado. La Administración no atendió a razones. Rechazaron la solicitud. Y hubo que ir a los Tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las resoluciones del Ministerio. Y el pasado 2 de marzo la Comisión Europea aprobó el nuevo reglamento de la D.O.P. Jabugo. Bien está lo que bien acaba, aunque hayan pasado casi diez años. Jabugo, orgullo ibérico.

Lecciones para todos: en democracia es bueno atender a la sociedad debidamente representada; y en democracia la Justicia es útil para aplicar la ley y decidir en equidad.

Nota final: en 2008, el día de la firma del Acuerdo por el cambio de Denominación, el PSOE de Jabugo tenía cinco concejales, de un total de once. Y los trabajadores de la gran empresa montaron una manifestación contra los firmantes, en el Paseo, en horario de trabajo, delante del Ayuntamiento. Hoy el PSOE tiene once concejales, de un total de once. Gobernar es arriesgarse.