Mujeres de corazón

Isabel Gemio ha abierto por primera vez su corazón en una entrevista sincera y directa en la que la periodista no tiene inconveniente en narrar cómo se enfrentó a la enfermedad de su hijo cuando supo que la padecía. "Cuando me enfrenté a la enfermedad de mi hijo, me quedé bloqueada", revela sobre uno de los momentos más duros de su vida sin duda. Convertida en una de las famosas más visibles a favor de la atención y la investigación de las enfermedades raras en España, Isabel, poco dada a hablar de su vida privada -y mucho menos de su familia- se confiesa con Rosa Villacastín en Diez Minutos. También Cristiano Ronaldo y Georgina ocupan un lugar destacado en la publicación con unas fotos exclusivas de la pareja durante una escapada romántica a Ibiza. La revista también habla de la nueva novia de David Bustamante, y compañera en el programa Bailando con las estrellas.

Rosa Benito describe en Semana, por su parte, el particular calvario que ha experimentando debido a sus deudas con Hacienda: "Un administrador concursal controla mis gastos y me da dinero según considera". Unas duras declaraciones que se suman a las de Isa Pantoja sobre la enfermedad que padece su hermano Kiko, del que dicen está distanciada: "Sé que mi hermano va a superar la depresión". Mila Ximénez y Makoke, además, trasladan su cruenta pelea a los juzgados.