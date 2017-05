Nuria no se lo merece

Nuria Roca casi siempre es garantía de éxito. Digo casi porque Fantastic Duo, el programa musical que se emite en La 1 los miércoles por la noche, no tiene unos datos de audiencia para tirar cohetes. De hecho decae cada vez más. La semana pasada no llegó ni al 7% de cuota. Ni la presentadora ni el equipo de colaboradores con el que cuenta merecen estos datos. La culpa es de TVE, que una vez más no ha sabido promocionar el programa ni darle el sitio adecuado. Contaban con varios factores para triunfar. El primero de ellos Nuria. Según un estudio publicado hace unas semanas es la presentadora española que más confianza despierta en los espectadores. Es una mujer que transmite buenas sensaciones, positiva, enérgica. Ha compaginado las grabaciones de este formato con el programa matinal que presenta diariamente en la radio por el que se levanta a las tres de la mañana y no se le nota ningún signo de cansancio. Conduce Fantastic Duo con alegría, naturalidad y sin perder la sonrisa, su sello de identidad. Otro de los puntos a favor del formato es que es musical. La música gusta a los espectadores y es de agradecer que la cadena pública apuesta por esa temática. Otro aspecto positivo es que se le da importancia a los fans de los artistas, al fin y al cabo son ellos los culpables de los triunfos así que está bien que tengan parte de protagonismo. Y acuden artistas muy reconocidos a nivel internacional, algo que siempre ayuda. Entre los aspectos a mejorar hay uno muy importante, dejar a un lado el playback a favor del directo en las actuaciones. Tampoco ayuda que artistas como Camela con un estilo muy marcado cantasen canciones que no iban nada con ellos.

Pero todo esto es lo de menos. El problema viene una vez más por el mismo motivo. Hay veces que da la sensación de que TVE no cuida sus productos. Fantastic Duo empieza a una hora de la noche para la que muchos es imposible aguantar despiertos y más teniendo en cuenta que justo antes emiten Hora Punta, que da más sueño si cabe. No es el único caso con el que la pública está consiguiendo que sus formatos caigan en picado. El ejemplo más claro es El Ministerio del Tiempo. Después de la larga espera por saber si habría o no tercera temporada, una vez que se supo que tenía luz verde, la fecha de estreno ha sido toda una incógnita. Menos mal que ya sabemos que se estrena este jueves. El mismo descuido se tuvo con Eurovisión. Y no me refiero a la elección de Manel Navarro como representante español, sino a no dar la cara cuando tuvieron que dar explicaciones y a no emitir un programa previo y otro después del Festival para valorar lo que ocurría antes y después como se hacía en años anteriores, o bien para esconderse o bien para quitar importancia al evento de la televisión por excelencia. Así TVE suma y sigue en sus fracasos. Se los buscan.