El PNV se porta

Los diputados del PP no disimularon el suspiro de alivio cuando el PNV anunció que apoyaría los Presupuestos. A medida que se acercaban las siete de la tarde, hora en la que se preveía la votación, los nervios hacían mella. Trataban de consolarse los populares con que ninguna declaración hacía pensar que Ortúzar -que es quien manda en el PNV- pensaba dejar a Rajoy en la estacada, que se habían mostrado contrarios a las enmiendas parciales y a las de totalidad , pero… Había peros. Su condición, la desactivación del 155, no se había producido. La última semana se habían hecho llegar al PNV, desde Moncloa y desde la portavocía parlamentaria, que no eran ellos los responsables de que siguiera vigente el 155, sino que Puigdemont y Torra impedían que pudiera tomar posesión un gobierno legal, pero los del PNV callaban. Y quien calla otorga. No se sabía bien en qué consistía ese otorgamiento: si mantener la promesa de apoyar los PGE, o la de no apoyarlos si el 155 seguía ahí.

Hay elementos que explican la postura del PNV. La responsabilidad que alega es efectivamente cierta porque, tal como está el panorama catalán, la falta de Presupuestos sería un elemento más de inestabilidad pero, también, no seamos ingenuos, porque a Urkullu y Ortúzar no le perdonarían los suyos que bloquearan la posibilidad de incrementar las pensiones, reducir el IRPF a los más desfavorecidos, incrementar el sueldo a los funcionarios y equiparar el de los funcionarios del Estado con los de las comunidades autónomas, más proyectos de infraestructuras mejorarán la calidad de vida y crearán empleo, y varias cuestiones más que la mayoría de los ciudadanos esperan como agua de mayo. Y nunca mejor dicho.

Decía Rajoy que la aprobación de los Presupuestos marcaría un antes y después en su forma de ejercer como presidente del Gobierno y del PP. Pues ha llegado el momento de ver cómo piensa iniciar la remontada.