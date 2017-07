Roberto y sus huéspedes románticos

Roberto Leal es uno de esos presentadores que transmiten bondad y profesionalidad. Merece que RTVE le otorgue un prime time en directo y de calidad. Sería un buen presentador para Operación Triunfo. Seguro que ganas y energía no le faltarían. Además de presentar cada tarde España Directo acaba de estrenar en La 1 el dating show Hotel Romántico. Se trata de la apuesta de la pública para los viernes por la noche. Hasta ahora no habíamos visto a personas mayores de cincuenta años buscar el amor siendo ellos los únicos protagonistas. Estamos acostumbrados a madres que buscan novias a sus hijos, jóvenes que se sientan en un trono o granjeros y granjeras que quieren encontrar a su media naranja. Pero gracias a sus participantes Hotel Romántico tiene algo que el resto de formatos de este género no tienen, y es que es entrañable. La ternura y amabilidad se desprenden de las historias continuamente. Seguro que muchos espectadores que pertenecen a la misma generación de los concursantes se sienten identificados con ellos y los demás reconocemos en sus palabras a personas que conocemos. No habría hecho falta ir hasta Suiza para grabar este programa, pero al menos el paisaje le da un valor añadido. Y por supuesto Roberto es clave en el buen hacer del formato. Su naturalidad ayuda a la credibilidad de las historias. Durante la primera emisión de Hotel Romántico ocurrió algo que en la actualidad nunca suele suceder. La mayoría de los comentarios que se hicieron sobre el programa en redes sociales fueron positivos. Hasta los que se declaran detractores de los dating shows y de los realities le dieron su apoyo.

Hotel Romántico cuenta con un inconveniente importante, y es que se emite en La 1. Las buenas críticas en Twitter no corresponden con sus datos de audiencia, que no llegan a las dos cifras. La mayoría de espectadores ya no le dan oportunidades a la pública, han perdido confianza en los nuevos productos de RTVE. Habrá que ver si a Operación Triunfo no le ocurre algo similar. Por eso los espectadores optan por lo seguro, por los programas de humor y concursos de la competencia. Es injusto que Roberto Leal obtenga estos resultados. Es un presentador con talento, y sino que se lo pregunten a su perra Pepa, que es dueña de una cuenta que desprende humor en redes sociales obra de su dueño. Ahora solo queda esperar que el hotel no eche el cierre antes de tiempo, que a Roberto le lleguen las oportunidades merecidas y desearle que disfrute del verano y su recién ampliada familia.