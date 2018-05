Saludamos la vuelta de Mercedes Milá a la televisión. Lo hará en #0 el próximo mes de octubre. A un programa que ha querido titular con el nombre de su perro Scott. Un programa que estará grabado y editado, en el que la protagonista será la gente de la calle. Remarco lo de grabado y editado porque resulta que a estas si existe una comunicadora que se muestra sin filtro ante las cámaras de televisión es Mercedes Milá. Quien más quien menos, desde la reina Letizia cuando era presentadora hasta el más cercano de los presentadores, cambian el chip cuando se enciende el piloto rojo; advierten, siquiera inconscientemente cuándo están en el aire y cuándo no, y hay algo que le impide ser ellos y ellas al 100% lo mismo cuando "actúan" ante las cámaras que cuando "viven". Mercedes Milá hace tiempo que traspasó ese comportamiento adquirido por cualquier ser humano. Ella es una bestia televisiva, y como tal se crece ante las cámaras, dando incluso un 110% de ella misma si se sabe en antena. Por lo que no solamente no hay filtro en su actuación, sino que el medio le ayuda a dar la mejor versión de ella misma, amplificada y crecida. Como ha demostrado en sus últimas comparecencias con Évole o Buenafuente.

De ahí que Scott & Milá, de entrada, no nos parezca el mejor formato posible. Con su bagaje, su experiencia y sus 67 años cumplidos Mercedes Milá debería hacer un programa en directo y en plató, un Buenas noches, un De jueves a jueves de la televisión del siglo XXI, de alguien que viene de vuelta de todo pero que sigue vibrando cada vez que el regidor dice "en el aire" y se enciende el piloto rojo. Ya veremos. Porque tarde o temprano lo hará. Mercedes está llamada a regresar a sus orígenes.