Sin frenos

Un par de semanas después de fin de año y ya estamos en plena cuesta de enero, me planteo si va hacia arriba o hacia abajo; ¿qué será más duro subir o bajar? También pienso si ya sólo hay cuesta en enero o febrero o marzo... Pero hay que ser optimista y los españoles lo hemos demostrado con creces.

Dicen que la mirada es el reflejo del alma y yo creo que el reflejo es la televisión. Para eso la miramos tanto, pupilas como espejos. Hemos pasado una Navidad fantástica con la Pedroche y sus cañones (perdón, campanadas), con las Campos y sus campanazos, Paquirrín y sus caramelazos... Me han felicitado por las fiestas, por el amanecer y el por solsticio; que ya no sé ni qué es. Totalmente out. Hay que animarse como sea. Porque "El mundo se derrumba y tú escribes poemas", libro de Juan Cobos Wilkins, cuyo título traigo a lo más alto del optimismo. Que se caiga el mundo mientras busco la sorpresa del roscón. Y así hemos acabado el añito.

Ya en el nuevo la cosa no cambia. Seguimos mirando la pantalla atónitos mientras Meryl Streep va de buena y alaba a la prensa en uno de los mejores papeles de su vida. Y el otro (sí, el otro) insultando a la prensa y los medios con tan mala clase que dan ganas de rezar por el alma de Snoopy. O por el Tío Tom, qué más da ya después de las navidades laicas.

Pero empezamos el año con alegría y humor. Y qué mayor alegría saber que la devolución de los suelos de las hipotecas van a levantar del suelo a más de uno, aunque parezca humor. Cuidado, hay que pagar impuestos por lo que te devuelvan y además buscar un buen abogado para ganar al del banco. ¿Por qué no lo devuelven y punto? La dación en pago sólo te va a dejar en la calle y sin deuda, qué suerte. Los recortes en cultura se van acabar, rumores. Esto me da pena porque hay que ver lo que nos hemos reído con el concurso "Ahora Caigo" y sus jóvenes expertos en la Guerra Civil Española. Qué caigo ni caigo, un buen jardazo. Y así seguimos vivos.

Pero como lo nuestro es levantarnos ya estamos todos en nuestros puestos de nuevo. A trabajar por España si nos deja Trump. A levantar este país con el Congreso de los Diputados aún de vacaciones.

Ahorren para frenos, que la cuesta de enero va para abajo.