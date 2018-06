El fútbol de bronce será de los filiales

Presupuestos... La palabra mágica en el fútbol va camino de convertir este deporte en pura tiranía. Resistirán algunos coletazos de romanticismo, algún equipo con talento y bien trabajado que rápidamente se quedará huérfano con el fichaje, por el pez grande, del entrenador (joven seguro) que obre el milagro.

La reestructuración anunciada por la Federación de la Segunda B y la Tercera, con una tabla clase A y otros tres grupos en los que incluirá a sesenta y tantos equipos que tendrán que hacer méritos para pertenecer, de facto, a la categoría de bronce, si no me equivoco va a propiciar esa liga de filiales que algunos tanto defienden y que los clubes, porque quieren que sus chicos aprendan a competir, no desean. Lograrán colarse entre ellos ciertos equipos de ciudades grandes si sus ayuntamientos se mojan poniendo dinero y si los que se frotan las manos por manejar la chequera lo más redondo que han visto no es un cubo de fregona.

Quien en las dos últimas temporadas le han quedado pocos filiales que ver entre Segunda B y Tercera coincidirá conmigo en que la tendencia está clara: talentos extrajeros que logran colar los representantes (en un filial siempre estarán más cerca de la élite), en algunos casos como pago a otros favores, y jugadores veteranos que ayudan a competir a los más jóvenes. Ejemplos hay muchos: el Atlético B firmó a Cristian Perales (28 años) y el Valencia B, que hace un año jugaba el play off con Ariday (29) y Quim Araújo (portugués de 30), reforzó esta campaña su centro del campo con el trotamundos argentino Damian Petcoff (28).

Repasar los cuadros en la promoción de ascenso lo constata. Tres filiales recién ascendidos han luchado por subir y dos siguen vivos, Sporting y Cádiz. Celta y Villarreal ahí andan y por el camino se quedaron Dépor, Real Sociedad y Athletic. Y de Tercera a Segunda B de todos los clasificados, el Málagueño ya ascendió y sólo uno hasta ahora cayó eliminado (el Rayo).