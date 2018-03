El Montella de Old Trafford salió trajeado, repeinado, engallado. Con cara de triunfador. Parecía sacado de un anuncio de grandes almacenes de los que pronto veremos. Ya es primavera en Manchester.

El aterido Montella de Butarque daba la impresión de conservar aún el pijama bajo el plumas. Adoptó el gesto del que baja a regañadientes a sacar al perro. A medida que avanzaba el esperpento de Butarque, al italiano se le fue poniendo definitivamente la cara del que rebusca entre sus bolsillos la bolsita para depositar las heces, vulgo mojón.

La cara de Montella es el espejo del alma de este Sevilla. La excitación de los jugadores en Old Trafford fue tan manifiesta como la desgana, repugnancia inclusive, con que hollaron Butarque.

Ayer, mientras me preparaba mi café matinal con un aspecto muy parecido al que exhibió Montella en Butarque, pijama incluido, puse la radio y alguien soltó una frase de esas sentenciosas, desconozco su autor: "La grandeza de uno se mide por el nivel de los adversarios". Un rato después, ante el partido que se marcaron Escudero, Banega, Mudo, Nolito o Ben Yedder, pensé que la frase no sonó por casualidad en las ondas.

Y no. No estoy de acuerdo. La grandeza de uno no se mide por el nivel de los adversarios. La grandeza de uno se mide por conservar el orgullo, el ardor, la gallardía siempre, siempre. Tengas delante a un campeonísimo que vende en el mundo más camisetas que nadie, o tengas delante a un modesto y ejemplar equipo que ha jugado dos años de su vida en Primera.

Al Montella de la Liga, las legañas mañaneras no lo dejan ver más allá del brillo de la plata y no da con la tecla para embarcar a más de 12 ó 13 jugadores. Y ojo, que el calendario es pura espina. Cuando visite al Betis, esa docena larga tendrá, como mínimo, una vuelta más en sus piernas que sus vecinos: 58 partidos por 39. Échese agua en la cara y póngase guapo.