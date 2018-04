El regreso de Isabel

Asu revista de cabecera. Hacía muchos años que Isabel Pantoja no protagonizaba una portada del corazón. ¡Hola! anunció la semana pasada que tenía la exclusiva del bautizo de la última hija de Kiko Rivera, pero no los términos del reportaje. En el bautizo de su hija mayor, la revista publicó fotos de los padres de la criatura. Pantoja acababa de salir de la cárcel y no estaba para farolillos. Esta vez, la que se muestra flamante en portada es ella, la propia Pantoja en estado puro y junto a sus dos nietas. Ni Kiko, ni Irene, y por supuesto, ni rastro de Chabelita. La cantante "posa por primera vez como abuela", reza el titular, y la vemos sonriente ("dientes, dientes"), y retocada -todo hay que decirlo-, con las niñas vestidas de bautizo. En páginas interiores se luce con su hijo Kiko y con su nuera, pero no con su hija pequeña. Obviamente, son fotos preparadas y probablemente el día que se hicieron Chabelita ni estaba, ni se la esperaba. Sin embargo, Isabel Pantoja, que compara los ojos de su nieta con los del difunto Paquirri, defiende a su hija adoptada: "Tanto mi hijo Kiko como mi hija Isabel siempre me van a tener. Son mis dos hijos y los adoro... por encima de todo".

Diez Minutos, por su parte, publica fotos exclusivas de Antonio David Flores ahora que atraviesa su peor momento. Rocíito lleva años tramando su venganza y por fin lo ha conseguido: sentar a su ex en el banquillo de los acusados. La pregunta es por qué esta historia nos ha dejado de interesar ya.