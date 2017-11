Me gusta España en 24. Casi sin darme cuenta, me he acostumbrado a sintonizarlo cada tarde. ¿No lo han descubierto? Se trata nada más, y nada menos, que un viaje rapidísimo a lo largo de las 17 comunidades autónomas a través de los centros territoriales de TVE. Desde Andalucía lo presenta Ricardo Romero, que como los otros 16 compañeros resumen en apenas 90 segundos aquellos titulares que han desarrollado con anterioridad en el informativo de mediodía.

España en 24 es un paseo donde, a golpe de titular, te acercas a toda esa letra pequeña que no cabe en los informativos generalistas, donde sólo tienen cabida los temas de siempre, sota, caballo y rey. España en 24 es un espacio humilde. Donde lo mismo se informa sobre ferias de ganado y noticias agropecuarias que acerca de una exposición en uno de los museos de la periferia.

Lo malo es que cuando menos te lo esperas, España en 24 se volatiliza. Presa de cualquier emisión en directo. De manera que cuando el reloj marca las 16.40 de la tarde, que es la hora en la que se inicia la ronda rápida de corresponsales, conectas con el Canal 24 Horas, y lo que te encuentras, pongamos por caso, es a un Ramón Espinar parlamentando en una sesión de control. Y te preguntas, chasqueado, por qué demonios no se emiten dichas sesiones de control en una de esas cinco señales simultáneas que la web es capaz de acoger, y deja vía libre a España en 24. Es más. Con toda la ingenuidad del mundo, pasado un rato entras en la televisión a la carta con la ilusión de ver el programa colgado aunque no se haya llegado a emitir. Y te quedas con un palmo de narices. Ese día no hubo ración, no hubo viaje.