¿Ha vuelto o no ha vuelto?

Que Risto Mejide ha regresado a la televisión es un hecho. Pero, ¿y su esencia? ¿ha vuelto? El publicista se ha convertido de nuevo en uno de los rostros de Mediaset y esta vez por partida doble. Lo vemos en el programa de Telecinco Got Talent como miembro del jurado y presentando Chester in Love en Cuatro. Ambas funciones recuerdan a otras que anteriormente tuvo. La primera rememora su trabajo como jurado de Operación Triunfo, formato en el que se dio a conocer por sus críticas a los concursantes, tan duras como sinceras y constructivas. Su segundo papel recuerda al del añorado Viajando con Chester, donde charlaba con invitados de todos los sectores y sus preguntas incisivas en ocasiones molestaban y conseguía actitudes y comentarios de los entrevistados que sorprendían y se agradecían. Pero sus roles actuales son diferentes a los de hace unos años. Ya apenas vemos al Risto que molesta, serio, que insiste tanto en sus preguntas. Queda un poco de ese Risto pero al mismo tiempo ha sacado un lado más amable, más tierno, se pone más en el lugar de concursantes y de entrevistados. Un ejemplo es cuando hace unos días en Got Talent les había dicho a unos participantes que no pasaban a la siguiente fase y al ver que su compañero Jorge Javier también les daba la negativa como respuesta, él cambió su voto a positivo para que los concursantes siguieran en el concurso. Eso en OT era impensable. De alguna manera Risto se ha ablandado. En el sofá de Cuatro es tan rotundo como siempre y habla de forma contundente de temas que otros no se atreverían como el sexo o la religión. Pero esta vez también bromea, se ríe, se muestra cómplice con sus invitados.

¿Será que el amor ha suavizado a uno de los genios del marketing de nuestro país? ¿Pura estrategia? ¿Ha vuelto con las aguas calmadas a Mediaset tras su sonada salida y su no tan exitoso paso por Atresmedia? Sea lo que sea lo que es innegable es que su presencia es un plus para las cadenas que un día le dejaron marchar. Aunque ahora resulta más empático en Got Talent, se toma muy en serio su trabajo, no da votos positivos a quien no los merece por muy graciosas que resulten las actuaciones, y pese al intento de Jorge Javier de asumir el rol de duro y negativo que el publicista tenía en el pasado, el presentador de Sálvame (y de casi todo Telecinco) no consigue hacerle sombra. Su regreso a un programa de entrevistas también es todo un acierto. En las pocas semanas que lleva en antena Chester (in Love) ha creado polémica, han acudido invitados conocidos y no tan conocidos a tratar temas relevantes y de los que todo el mundo habla. Por todo esto hay que tomar el cambio de Risto como una nueva y buena etapa, hay que intentar ver una parte de su dura esencia detrás de tanta amabilidad, hay que pensar que los cambios cuando se hacen bien siempre son para bien y disfrutar de una mente privilegiada. Quién sabe si sorprende con uno de sus interesantes libros o con uno de sus virales artículos y explica la razón de este cambio.