Y del Patrón, si te vi no me acuerdo

Comoquiera que hace un cuarto de siglo se decidió adobar la fiesta del Patrón con unos premios mediáticos, ahora sólo queda lo de los premios y al Patrón, si te vi ni me acuerdo. El Patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, celebra su onomástica mañana y ni eso queda ya en pie, pues la que fue su fiesta se adelanta a este penúltimo lunes de la cuesta puñetera. ¿Una celebración, pues, a cencerros tapados? No, ni siquiera eso, otra cosa muy distinta y que les vayan dando a los que tuvimos y tenemos al noble saboyano por nuestro patrón. La verdad es que todo se ha consumado por decisión unilateral de esos laicos tan laicos que tanto disfrutan metiéndole el dedo en el ojo a los que no opinan igual. Ni siquiera el premio se celebra ya en la fecha que indica el santoral católico y no creo que vayan a ser igual de tajantes e intransigentes con otros credos.