Una paridad en perfecto estado

Estupendo. Los que apadrinan los bautizos de los temporales observan escrupulosamente el sentido de la paridad, con lo que están perfectamente ubicados en lo políticamente correcto. Primero tuvo nombre de mujer, luego de hombre y nuevamente se feminiza el apelativo del que ahora toca. Emma, Félix y ahora Gisele van a dejar esto de mírame no me toques que entre alarmas naranjas y amarillas está marzo como si fuera febrerillo, ese loco que le ha cedido los trastos a estas vísperas de lo inenarrable. Con los pantanos ya aliviándose tras una sequía que parecía eterna, en un abrir y cerrar de ojos ha cambiado el panorama en una contundente respuesta de la Naturaleza. Viendo cómo ayer el viento se movía por el Aljarafe, no más parecía que estábamos en cualquier lugar del corazón del Caribe. Gisele, tras el paso de Emma y de Félix, la paridad en su punto.