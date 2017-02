Unas "ganas" que se deben oficializar ya

Susana Díaz demostró ayer que es una opción clara para ganar las elecciones primarias del PSOE frente a Patxi López y Pedro Sánchez. En un Auditorio de la Fundación Once de Madrid repleto y con más de 1.000 alcaldes de toda España, la actual secretaria general de los socialistas andaluces dejó claro que tiene músculo para llegar a Ferraz y liderar la travesía en el desierto del PSOE para volver a convertirse en el partido de referencia indiscutible de la izquierda y alcanzar La Moncloa. Aunque algunos habían especulado que Susana Díaz anunciaría al fin su candidatura a las primarias en dicho acto, finalmente quedó claro que la socialista no dará el paso definitivo hasta marzo. Sin embargo, tanto su entorno más próximo como ella misma coquetearon ayer con la idea de que la decisión está ya prácticamente tomada, aunque siempre con la calculada ambigüedad que ha caracterizado a Díaz durante todo este proceso. "Tengo ganas, me encanta ganar", dijo ayer la también presidenta de la Junta, pero sin oficializar su candidatura.

Susana Díaz tiene el derecho de tomar la decisión cuando ella crea conveniente, siempre que se adapte a las normas y plazos del PSOE. Sin embargo, todo indica que ya ha llegado el momento de dar este paso y que toda dilación puede ser negativa. Una de las razones es que la falta de un contrincante claro -Patxi López no lo es- ya le ha dado alas a Pedro Sánchez, a quien hace unos meses se consideraba un cadáver político. Pero, sobre todo, porque Andalucía necesita una referencia clara que se centre en los muchos problemas que tiene la región y que requieren toda la atención de su clase dirigente. Cuestiones como la sanidad o la educación no deben compartirse con las guerras internas del PSOE.

Por su capacidad política y su idea de Estado, Susana Díaz es la opción más lógica para liderar su partido, pero debe de oficializar ya su candidatura. No se puede perder más tiempo, ni en el PSOE ni en Andalucía.