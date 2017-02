La Mancomunidad pide permiso para incrementar el número de bomberos

La Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, con la que se presta el servicio de prevención y extinción de incendios en la comarca, ha pedido formalmente permiso al Gobierno central para aumentar en 2017 el número de bomberos con el que cuenta, respondiendo así a una de las reivindicaciones de la plantilla, que mantiene desde marzo una huelga de celo por la que se limita a cumplir con los turnos a los que está obligada, sin realizar horas de refuerzo. Ello está obligando a cerrar con frecuencia el parque de Santiponce, uno de los dos que tiene.

Según fuentes de la entidad, son un total de siete nuevas plazas de bombero, más un jefe de servicio y un jefe de parque específico para Santiponce. El Gobierno también debe autorizar una promoción interna para cinco nuevos puestos de cabo. De recibir autorización, dos de esas plazas de bombero se sacarían de forma inmediata y las otras cinco, conforme se vayan cubriendo con promoción interna de los puestos de cabo, previstos para mejorar la organización y dirección operativa del servicio.

Los fondos para la ampliación de personal se han previsto en el presupuesto de 2017, aprobado el 30 de diciembre, con aportaciones tanto de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (Mairena, San Juan, Tomares, Camas, Coria del Río y Bormujos) como de la Diputación de Sevilla, que cubre con la mancomunidad a los municipios menores.

Desde hace unos años, el Gobierno central flexibilizó las condiciones para que las administraciones puedan aumentar la plantilla -más allá de la tasa de reposición cuando se producen jubilaciones- si se trata de servicios esenciales, si bien es necesario permiso del Estado. El escrito dirigido por la mancomunidad a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla se registró el 25 de enero y se centra en la creación de plazas para 2017. En caso de que no se autorice la ampliación de la plantilla, los fondos previstos no podrán usarse para otra cosa y deberán declararse "no disponibles".

Esa ampliación de plantilla comprometida para 2017 es sólo uno de los aspectos de una nueva propuesta que se entregó ayer a los representantes del personal para intentar desbloquear el conflicto laboral. En la misma, hay un compromiso para garantizar una "doble salida" en Mairena del Aljarafe -es decir, que haya personal mínimo en el parque que permita cubrir dos emergencias simultáneas- en épocas en las que éstas suelen incrementarse, como el verano o la Navidad. También está sujeta a la autorización, porque implica el aumento de costes.

Asimismo, hay un compromiso para que la plantilla aumente en otros cinco bomberos en 2018 y en cinco más en 2019, para pasar de 47 a 66 efectivos en ese plazo. La medida puede marcar las condiciones de integración en el Consorcio Provincial de Bomberos, que está impulsando la Diputación, y en el que los alcaldes de la mancomunidad han mostrado su voluntad de entrar. La garantía de que ese compromiso se lleve a cabo sería objeto de negociación en la comisión mixta de transferencias que se debe crear.