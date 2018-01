Aprobado el 70% de las enmiendas al presupuesto, con la abstención del PP

Los grupos políticos que conforman la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla han aprobado este martes un total de 93 enmiendas al proyecto de presupuestos para este año, lo que supone alrededor del 70% de las propuestas presentadas por las distintas formaciones.

Según han informado fuentes municipales, entre esas más de 90 enmiendas aprobadas se encuentran algunas presentadas por distintos grupos y que coincidían en su contenido. Participa Sevilla es la formación a la que más enmiendas se le han aprobado, con un total de 57, casi el 80% de las que habían presentado.

También, se ha aprobado la incorporación en los presupuestos de alrededor de la mitad de las enmiendas planteadas por IU, unas 24, al igual que se han aprobado las ocho presentadas por C's y otras cuatro menores del PSOE. El PP, que no había presentado enmiendas como tal para ser votadas en la comisión, se ha abstenido en todas las propuestas del resto de los grupos.

Las iniciativas aprobadas recogen el transporte municipal gratuito para los menores de 12 años, el aumento de las inversiones para los colegios, para los programas de igualdad, para los distritos y para memoria histórica, así como se ha integrado en el presupuesto la práctica totalidad de las propuestas de la Red Sevilla por el Clima, que habían sido presentadas a través de los diferentes grupos políticos.

"No sería de sentido común que Participa e IU votasen en contra"

El alcalde Juan Espadas ha manifestado que una vez aprobadas en el seno de la comisión de Hacienda "prácticamente el 80 por ciento" de las enmiendas formuladas por Participa y "casi la mitad" de las enmiendas de IU, no sería de "sentido común" que dichas fuerzas de izquierda votasen "en contra" de un documento del que ya participan a través de sus propias propuestas.

Una vez celebrada la citada sesión de la comisión de Hacienda, el propio Juan Espadas ha precisado que el proyecto presupuestario ya no pertenece sólo al Gobierno local, sino que también se trata del proyecto de Ciudadanos y de Participa e IU, en la proporción en la que han sido aprobadas sus enmiendas. Al respecto, ha reconocido que el PSOE ha admitido las enmiendas de Participa e IU, "buscando su apoyo o abstención" al proyecto presupuestario. Tal extremo le ha llevado a señalar que este miércoles se celebrará una nueva reunión de la comisión delegada de Hacienda, para abordar el proyecto presupuestario una vez incorporadas al mismo las enmiendas aprobadas, al objeto de remitir el documento a la Intervención General del Ayuntamiento y, finalmente, elevarlo al pleno de cara a su aprobación inicial.

"Es de sentido común que no se puede votar en contra de un documento que refleja las propuestas propias", ha razonado, reiterando el "mensaje" de que Participa e IU no deberían "votar en contra" de un proyecto presupuestario que contiene sus propias medidas e ideas.

Respecto al PP, que ha asistido a la mencionada sesión de la Comisión de Hacienda pero no ha presentado enmiendas y se habría abstenido en todas las votaciones, Juan Espadas ha celebrado que tras "situarse al margen del procedimiento e intentar bloquear los presupuestos", haya "vuelto al camino de la legalidad y se haya bajado del burro". Además, ha argumentado que con su participación en la sesión, el PP viene a "validar" el propio procedimiento del que se había apartado.

C's ve "impropio" que PP se ponga "de perfil"

El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, ha puesto en valor el "paso dado" este martes y considera que el PP ha tenido un comportamiento "impropio", ya que el grupo de Beltrán Pérez "se ha puesto de perfil al abstenerse en todas las enmiendas del resto de formaciones, trayendo cero propuestas y cero papeles". Millán ha incidido en que hay que felicitarse porque se ha dado "un paso en ese camino hacia la aprobación del presupuesto 2018 para la ciudad". "Eso es lo que pretendemos todos o al menos este grupo municipal", matiza.

En este marco, deja claro que C's lo que pretende es que Sevilla tenga "lo antes posible" un presupuesto y que este sea "el mejor posible porque de ello depende el progreso de esta ciudad, la política social y las inversiones". Considera que este martes en la Comisión de Hacienda ha ocurrido lo que estaba previsto porque "hay cuatro grupos que hicieron sus deberes, que presentaron sus enmiendas, que cumplieron con la normativa y que hoy han puesto encima de la mesa sus propuestas para que se voten".

Frente a ello, apunta al PP, que "no cumplió sus deberes, que no presentó ninguna enmienda, que no tenía ni un solo papel encima de la mesa, ni una sola propuesta", por lo que critica que "evidentemente se ha puesto de perfil respecto a un instrumento fundamental para esta ciudad, como es el presupuesto municipal". "Creo que es eso impropio de un grupo municipal con 12 concejales, por lo que creo que los sevillanos deben tomar nota de lo que ha pasado en el día de hoy", resalta, advirtiendo de que lo planteado estos días por Beltrán Pérez ha sido "palabrería" frente a los hechos de la Comisión de Hacienda, "con cero propuestas y cero enmiendas".

Rojas ve complicado apoyar las cuentas

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Daniel González Rojas, ha asegurado que es "muy complicado" que la formación de izquierdas apruebe el proyecto de presupuestos ya que asegura que de los 18 millones que suponían las propuestas presentadas por IU "sólo se ha aprobado un 14 por ciento del montante" en la Comisión de Hacienda celebrada este martes, unos 2,6 millones.

Tras la citada comisión, Rojas señala que el "único responsable" de que no hayan salido adelante estas enmiendas es "el PSOE y su voto en contra". "Espadas ha dado la espalda a la izquierda, ha renunciado a combatir desigualdades y a construir una ciudad verde, accesible y sostenible", sentencia. Así, lamenta que no hayan salido adelante sus propuestas en materia de bienestar social, de mujer, respecto al aumento de los planes integrales "para Sevilla deje de ser una ciudad a dos velocidades", las enmiendas referentes a reforzar los servicios públicos o el paquete de inversiones en barrios para movilidad ciclista, zonas verdes y accesibilidad universal.

Ante todo ello, Rojas destalla que este miércoles se ha convocado de nuevo a Comisión de Hacienda que planteará "cómo reajusta el gobierno lo aprobado este martes", aunque considera que "con estos mimbres es muy complicado que IU pueda apoyar las cuentas, siendo coherentes y honestos con nuestra política".

"Se ha evidenciado el giro a la derecha y la poca sensibilidad del PSOE a votar las enmiendas de IU, que iban dirigidas a combatir las desigualdades y para construir una ciudad más verde y sostenible invirtiendo en los barrios", concluye.