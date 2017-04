Arenas llama a la participación

Javier Arenas animó este jueves a los afiliados del Partido Popular a la "máxima participación" en la votación que se celebra este viernes para elegir a los compromisarios que representarán al partido en el XIV congreso provincial y que servirá para elegir entre la reelección de Juan Bueno como presidente o la candidatura alternativa de Virginia Pérez. Así se pronunció en Twitter el vicesecretario general de Política Autonómica y Local de los populares un día después de que el comité de organización del congreso decidiera retrasar en 24 horas la votación ante la "avalancha" de inscripciones que tuvieron lugar. El ministro Juan Ignacio Zoido rehusó hablar en una convocatoria en la Torre Sevilla.

Este "hecho sobrevenido", según explicó el presidente del comité organizador, Ricardo Sánchez, ha "saturado" la gestión administrativa y esta fase final del proceso, "a pesar de un trabajo realizado ímprobo y unos esfuerzos que hemos aportado en medios materiales y humanos". La decisión de retrasar la votación se produjo apenas unas horas después de que la dirección del partido anunciara un "pacto" entre Bueno y Pérez para que el congreso se resuelva mediante una candidatura "única e integradora", encabezada por aquel de los dos que más apoyos obtenga en la votación.

El comité organizador justifica el retraso de la votación a este viernes a la "avalancha" de datos

El equipo de Bueno entiende que celebrar la votación después de la Feria de Abril suponía un incumplimiento de los plazos y que las incidencias en este tipo de procesos con personas que no están al corriente de pago de las cuotas, o no aparecen en los listados de afiliación, son problemas técnicos "no achacables a una candidatura ni otra, y que se pueden resolver con las personas que están trabajando en la sede".

El sector crítico encabezado por Pérez piensa que las primarias para la votación que elija al presidente de los populares en la provincia "cuando no va a haber segunda vuelta, ya que "de ninguna de las maneras se puede resolver en 24 horas el cúmulo de alteraciones y reclamaciones normales de este tipo de procesos, sino que se necesita un periodo para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades de todos los militantes". Al haber firmado entre las dos partes un acuerdo que impide la segunda vuelta, la votación de este viernes es definitiva, explicaron desde el sector crítico, añadiendo que en el comité organizador ganaron los oficialistas por siete votos frente a cinco.