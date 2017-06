Espadas avisa a Participa e IU: "Un pulso al Gobierno local, es un pulso a la ciudad"

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha llamado este lunes al conjunto de fuerzas políticas del Ayuntamiento hispalense a "reflexionar", bajo la premisa de que la ciudadanía no "espera" de los grupos municipales una dinámica de "tensión, radicalidad, confrontación" ni "intentos de desestabilización" de la propia institución. "No vamos a bajar la guardia cuando parece que alguien, en definitiva, nos está echando un pulso, porque un pulso a las instituciones y al Gobierno local es un pulso a la ciudad", ha dicho además, en clara referencia a Participa e IU.

Así se ha pronunciado Juan Espadas, ante los propósitos de Participa e IU-CA, formaciones que le apoyaron en la sesión de investidura, de revisar sus estrategias y posicionamientos respecto al PSOE, a cuenta del controvertido desalojode concejales y miembros de dichos partidos y ex trabajadores temporales de Lipasam, en el marco de una protesta sorpresa protagonizada por tal colectivo laboral dentro del propio Ayuntamiento.

Con relación al mencionado desalojo a manos de la Policía Local, Espadas ha reconocido que "incidentes de este tipo no dejan una buena imagen de la institución", toda vez que el Gobierno local defiende que los ex trabajadores eventuales de Lipasam habían accedido al Consistorio con el pretexto de reunirse con Participa e IU-CA, realizaron dentro del Ayuntamiento una protesta no autorizada y no se atuvieron a los avisos de la Policía Local para que depusiesen su actitud.

"Separar" una cosa de la otra

En cuanto a las reacciones de Participa e IU-CA, partidos que apoyaron la investidura de Juan Espadas en la sesión de investidura de hace ya dos años, el alcalde ha reclamado "sentido común" y "separar una diferencia de criterio sobre una actuación determinada que está sometida a un análisis pormenorizada y una investigación concreta", del grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el PSOE, Participa e IU-CA, para la citada investidura.

"Este gobierno, desde la dificultad de los presupuestos y normativas restrictivas, está intentando cumplir esos acuerdos a un nivel bastante razonable y aceptable", ha dicho recordando además que el vigente mandato municipal aún está en su "ecuador". Así, ha insistido en la necesidad de no "intentar mezclar ese incidente con la revisión de los acuerdos en torno al mandato", exponiendo que el Gobierno local socialista dará cuenta este mismo lunes a IU-CA del "altísimo grado de cumplimiento" del acuerdo de investidura con dicha fuerza, con motivo de la reunión que celebra la federación de izquierdas, precisamente para revisar su postura ante los altercados del desalojo.

Pero en cualquier caso, Espadas ha señalado los "intentos de desestabilización de la institución y los intereses y estrategias para generar tensión, radicalidad y confrontación", porque "ese no es el papel que esperan los ciudadanos" de los grupos municipales. "Ahí no me van a encontrar", ha avisado, pidiendo a las fuerzas políticas que "reflexionen" sobre ello.

