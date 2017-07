El Gobierno aún no ha ejecutado obras claves para reducir accidentes en la SE-30

"Acabar con los accidentes es acometer obras estructurales"

La senadora andaluza de Podemos María Isabel Mora lamenta que los datos del Gobierno central sobre la SE-30 denotan que en todos estos años no se ha realizado ninguna actuación integral y estructural para acabar con los puntos negros. "Acabar con dichos tramos de accidentes no es señalarlos, sino acometer las obras estructurales para que desaparezcan", recalcó. De los ruidos señala que "es peor aún" porque la Directiva es de 2002, la Ley de 2003, el Real Decreto de 2005, y aún no se ha terminado el plan para acabar con el ruido que afecta a muchas personas y familias. "El Gobierno reconoce que aún no tiene decidido ni siquiera qué método usar. Los vecinos necesitan soluciones claras en cumplimiento de la ley que les resuelvan el ruido que reduce en mucho la calidad de vida. Por falta de previsión no contestan sobre el plazo de finalización para acabar con los puntos negros y el ruido. Repreguntaremos. A los ciudadanos nos les sirven las respuestas a medias".