La HispalenseLa mejor universidad para estudiar ADE, Economía y Derecho

Los egresados en Administración y Dirección de Empresa (ADE), Economía y Derecho por la Universidad de Sevilla son los mejor valorados en toda España por los empresarios en función de las competencias y necesidades que reclama el empleador. Así lo pone de manifiesto el III Ranking Universidad-Empresa 2017 desarrollado por la Fundación Everis junto con la empresa Sigma Dos. Esta valoración sorprendió ayer a muchos alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que reclaman más prácticas en sus titulaciones.

El estudio analiza la opinión de los responsables de contratación de 3.545 empresas españolas privadas de más de diez empleados, 385 de ellas andaluzas, sobre la capacitación y competencias de más de 17.700 titulados y contratados, en los últimos cinco años, sin experiencia previa de 79 universidades y 99 titulaciones. Estas encuestas se realizaron entre el 20 de febrero y el 17 de abril, con una margen de error de +/- 1,65%.

Las empresas puntúan con una media de un 7,5 sobre 10 la adaptación de los egresados universitarios españoles en las competencias que más valoran las compañías en sus puestos de trabajo, entre las que destacan la honestidad y el compromiso ético, la capacidad de aprendizaje, la adaptación al cambio y el trabajo en equipo.

La Universidad de Sevilla es la institución española mejor valorada por los empresarios con respecto a la formación que imparte a sus alumnos de la rama de ADE, Economía y Derecho. Sus estudiantes reciben una nota de 7,92 sobre 10. La Hispalense destaca en todas las competencias analizadas y logra en esta área de conocimiento sus mejores resultados en cuanto a la honestidad, compromiso ético y trabajo en equipo. En comparación con los resultados del informe de 2016, la Universidad de Sevilla aparece por primera vez en el top 10.

Le siguen, empatadas con una nota de 7,73 puntos, la Universidad de Valencia, que pasa del primer al segundo puesto, y la Universidad de Vigo. En tercera posición se encuentra, con un 7,53, la Universidad de Deusto.

La Hispalense también obtiene buenos resultados entre los egresados de la rama de Humanidades y Ciencias Sociales, situándose en la cuarta posición del ranking, tras la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. También ocupa el cuarto puesto en el ranking del área de Informática y Tecnologías de la Información y la Comunicación, por detrás de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Zaragoza y la Politécnica de Cataluña.

"Las universidades muy pequeñas no aparecen en este ranking no porque sean malas o buenas, sino porque su número de egresados no es suficiente para obtener datos estadísticamente representativos", aclaró durante la presentación del informe Eugenio Galdón, presidente de la Fundación Everis.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla presentaba ayer una imagen desangelada. Las clases ya han finalizado y sólo quedan por hacer algunos exámenes finales. Apenas una quincena de alumnos estudiaban en la biblioteca y pocos más desayunaban o descansaba en los bancos de los patios del centro. Sin embargo, todos los encuestados se sorprendieron al saber que sus titulaciones son de la más valoradas por los empresarios españoles.

"Creo que no estamos suficientemente preparados para enfrentarnos al mundo laboral", señalaba Elena, estudiante de 2º curso de ADE. "No hacemos prácticas en empresas hasta cuarto, y no todos, ya que puedes elegir entre hacer prácticas o coger una asignatura más como optativa, por lo que salimos de la carrera con 21 año sin experiencia. Yo adelantaría las practicas", admitió la joven.

Rafael González y Carlos Requero, alumnos de 2º de ADE, por otro lado, reclamaron "más prácticas y menos teoría". "Hay profesores que se dedican sólo a soltar la teoría, mostrar diapositivas y examinar. En dos años, sólo hemos hecho un trabajo", apuntó uno de ellos. "Las clases deberían ser más dinámicas y prácticas. De nada sirve que en Matemáticas te den la teoría de un programa informático que luego vas a utilizar en una empresa si no practicas luego con él. Te enseñan la foto del programa pero nada más. Está en ti, si tienes inquietudes, buscar el programa por tu cuenta que, además, como no entra en el examen, no lo haces", reconoció Carlos Requero. "Hay programas con aplicaciones matemáticas que hacen de todo y nosotros seguimos usando calculadora y lápiz", admitió el estudiante que, junto con su compañero, reclamaba más asignatura del área de Informática.

Otros dos estudiantes del primer curso del doble grado de ADE y Derecho valoraron el "renombre a nivel nacional" que tienen varios de sus profesores, especialmente de Derecho, y "la gran oferta de conferencias y la relación que la Hispalense mantiene con otras notorias universidades nacionales e internacionales" pero se quejaron de la actitud negativa de algunos docentes.

"Creemos que deberían traer a profesores más jóvenes, quizás con menos experiencia en la docencia pero muy cualificados, que pueden hacer las clases más dinámicas" y aportar nuevas ideas, señalaron estos jóvenes en pleno periodo de exámenes, que prefieren mantenerse en el anonimato. "En la Facultad de Derecho hay una gran cantidad de profesores eméritos que ya tienen una edad y que la facultad cree que al tener más experiencia son mejores profesores y todo lo contrario, hacen las clases aburridas y poco productivas".

Estos estudiantes del primer curso de ADE más Derecho reclaman una mayor comunicación entre las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho, situadas una frente a otra en la Avenida Ramón y Cajal. "No se ponen de acuerdo en el calendario de exámenes de los dobles grados, lo que provoca que tengamos exámenes de ambas carreras con ni siquiera 24 horas de diferencia entre uno y otro, y esto afecta bastante al rendimiento de los alumnos", se quejan.

Administración, Gestión y Dirección de Empresas es, junto a Ingeniería Industrial, la titulación con mayor índice de contratación, según el informe elaborado por la Fundación Everis. "La suma de las ingenierías supone más de un tercio de los contratos. Si uno quiere estudiar y tener un contrato, una ingeniería es casi un seguro. Año tras año es un pasaporte seguro hacia el empleo", anotó Eugenio Galdón, presidente de la Fundación Everis. "ADE aparece también muy bien clasificada entre las personas que contratan, pero la oferta de ADE es muy superior a la de ingenierías, por lo que la tasa de contratados en ingenierías es muy superior. Un poco de esfuerzo al principio de la vida vale la pena", aseguró durante la presentación.

La Universidad con mejor valoración en relación, exclusivamente, a los egresados de Administración y Dirección de Empresas es la Universidad de Deusto, seguida de la Universidad de Sevilla y, en tercer lugar, la Autónoma de Barcelona.

