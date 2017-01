Mellet sostiene que Torrijos "no tuvo nada que ver" con el contenido del pliego del concurso

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha sostenido este miércoles, en el transcurso de la cuarta sesión del juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, que el ex portavoz municipal de IU y viceconsejero segundo de la lonja Antonio Rodrigo Torrijos "no tuvo nada que ver" con el contenido del pliego del concurso en el que según la Fiscalía se introdujeron dos cláusulas para beneficiar a la empresa Sanma.

A preguntas de la defensa del propio Torrijos, el ex director general del mercado mayorista ha explicado que el entonces concejal de IU propuso una serie de "mejoras sociales" para evitar que "hubiera especulación" en la venta de los terrenos y que no se valoraran únicamente los aspectos "económicos".

La defensa de Torrijos recordó que todos los consejeros vieron bien la fórmula del concurso público y añadió que en una reunión de la Comisión Ejecutiva del 28 de junio de 2005 el propio Torrijos manifestó que el concurso le transmitía una "gran seguridad y tranquilidad", además de que estaba a favor de lo que dijeran los técnicos.

Mellet precisó que Torrijos no tuvo ninguna intervención en el contenido del pliego de condiciones para el concurso y recordó que todos los consejeros "votaron a favor" de la fórmula del concurso público para la enajenación de los suelos porque "todo el mundo entendió que era la fórmula de mayor transparencia" y además tras la larga explicación de los técnicos "nadie dudó" de lo que se estaba haciendo era "legal".

También ha señalado que en diciembre de 2005 la venta de los suelos fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en una votación en la que sólo hubo una abstención y el resto de los votos fueron a favor, ha puntualizado.

Una de las defensas preguntó a Mellet sobre por qué él envió un correo electrónico conteniendo un "borrador del pliego" del concurso a María Victoria Bustamante, cuando Mellet había dicho que esta funcionaria de Urbanismo era una de las tres personas encargadas de la elaboración del pliego y por tanto no tendría sentido que se le enviara dicho borrador. Mellet aseguró, en cualquier caso, que esta funcionaria, que está acusada y además era consejera de Mercasevilla, "no tenía posibilidad de alterar las cláusulas del pliego".

En este sentido, Mellet ha mostrado su convicción de que la actuación de esta funcionaria y de los demás técnicos que intervinieron en el proceso de elaboración del pliego fue "objetiva" y "no pudo haber una actuación que se apartara de la fórmula matemática" establecida para la venta de la totalidad de los terrenos del mercado mayorista.

El acusado ha insistido en que fue la Comisión Ejecutiva la que encargó la elaboración del pliego de condiciones y ha precisado que "ni los consejeros ni los técnicos le han planteado nunca que se favoreciera a Sando".

La juez Yolanda Sánchez Gucema llamó la atención a Mellet después de que el ex director general soltara una risa después de que el abogado Miguel Villegas –que defiende al ex concejal Gonzalo Crespo- dijera que la instructora del caso introdujo una "referencia gratuita" en el auto de procesamiento relativa a los supuestos perjuicios que se habían causado a Mercasevilla con la adjudicación del concurso. Mellet se rió y la juez se lo reprochó. "Risas ninguna, que esto es muy serio", le espetó la juez, y a continuación Mellet respondió que "para nada" se causó un perjuicio a los intereses generales de la lonja.

Mellet ha destacado asimismo que las empresas interesadas tuvieron acceso al pliego del concurso y así ha dicho que el documento con las condiciones para ofertar fue retirado por unas 28 empresas.