El PP alerta de que las reclamaciones de los usuarios de Tussam aumentan un 45%

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado del incremento de las reclamaciones así como la puntualidad de las líneas de Tussam en lo que va de año. El concejal del Grupo Popular, Alberto Díaz, ha criticado el incremento de las reclamaciones de los usuarios de Tussam que han pasado de 343 en octubre de 2015 a 459 en octubre de 2016, lo que supone un 33,82% más, según los datos de la propia compañía. "Desde el mes de febrero el número de reclamaciones viene aumentando mes a mes, esto significa que los servicios de Tussam están mermando. No sabemos qué es lo que está pasando y nos preocupa porque está repercutiendo en los usuarios", ha explicado Díaz.

Así, el concejal popular ha señalado que hasta octubre de 2016, últimos datos facilitados por la empresa en el Consejo de Administración, el número de reclamaciones ascendía a 4.150 frente a las 2.862 del mismo periodo de 2015, lo que supone 1.288 quejas más. "Nos tememos que si hasta octubre ya había un 45% más de denuncias respecto a 2015, pues a final de año el número será muy superior”, afirma en una nota.

"Las demandas de los usuarios se deben atender y evitar, en la medida de lo posible, que éstas sigan aumentando. Los usuarios se merecen la mejor atención y servicio, para ello es fundamental que se les tenga en cuenta como se hizo en la anterior legislatura mediante el proyecto de Tussam Te Escucha, que no sabemos si se sigue llevando a cabo y es fundamental para el buen funcionamiento de este servicio público", ha manifestado Díaz.

Del mismo modo, el edil popular advierte de que se ha destacado que "no son los únicos datos que nos preocupan, ya que la puntualidad de las líneas ha bajado un 1,06%". "Durante nuestro mandato, nuestro principal objetivo era facilitar al máximo los desplazamientos, ofrecer las mayores ventajas y continuas mejoras a todos los sevillanos. No entendemos por qué se cambia la gestión de aquello que en estos últimos años ha venido funcionando bien, ya que no se puede olvidar que en el anterior mandato la frecuencia, regularidad, puntualidad y velocidad comercial aumentaba mes a mes, así como el número de viajeros, y, por supuesto, no había tantas reclamaciones. En definitiva, se ofrecía un servicio de transporte público de calidad, que es lo que los sevillanos se merecen", añade Díaz.

"Hay usuarios que nos han trasladado que la APP de Tussam no funciona correctamente y no facilita bien los tiempos de llegada, dando los tiempos de espera mal, lo que provoca que haya ocasiones que el usuario esté más de 25 minutos esperando en la parada del autobús", ha explicado el portavoz del Grupo Popular, que ha añadido que "más de cuatro millones de viajeros usan este medio de transporte público por lo que este servicio no debe mermar bajo ningún concepto, al contrario debe mejorarse de manera continua y siempre atendiendo las demandas de los usuarios, que han venido valorando el servicio prestado por Tussam con una media de notable, por lo que se debe seguir manteniendo e incluso mejorando este servicio, que debe seguir siendo eficiente y de calidad".

Díaz ha concluido que "esto evidencia que la gestión en la compañía está bajando, por ello instamos al señor Espadas a que incremente los niveles de control y de eficacia en Tussam".