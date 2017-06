"Si no trabajara no hubiera traído a mis hijos hoy al colegio"

Los padres que se arremolinan en la puerta del centro hablando de un tema: el calor. Unido a ello, la circular que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía envió a los centros permitiendo flexibilizar la docencia y pidiendo que informaran a los padres de que podían no llevar a sus hijos al colegio. Esta novedosa medida, que llega tras la protesta de todos los actores participantes (alumnos, padres y docentes), provoca que los últimos días del curso se conviertan en atípicos, pues la afluencia de alumnos disminuye considerablemente en algunos centros.

Este absentismo permitido es especialmente importante en secundaria y bachillerato, donde la edad del alumno influye en que los padres les permitan acudir sólo a los imprescindibles exámenes de final de curso. No es así en infantil y primaria, donde muchos padres no pueden acogerse a la medida por tener que trabajar, revelando así que si no trabajaran no llevarían a sus hijos al colegio en estos últimos días de curso. Al mismo tiempo, piden planificación para el próximo curso con objeto de evitar esta situación.

Aún así, los centros mantienen su horario normal y muchos optan por modificar sus métodos de enseñanza y horarios en beneficio de ambas partes para soportar lo mejor posible las altas temperaturas que están padeciendo en este final de curso.