El bonobús gratis para niños podrá solicitarse en verano

Los menores sevillanos de entre 3 y 12 años podrán disfrutar a partir de este verano del bonobús gratis de Tussam. Así lo han anunciado esta mañana el alcalde hispalense, Juan Espadas, y el portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Millán, durante la comparecencia en la que han explicado los detalles de esta iniciativa, fruto del acuerdo presupuestario entre el gobierno local y la formación naranja. El nuevo título de Tussam tendrá un coste de 15 euros (para sufragar la gestión del billete) y una validez de cuatro años. Podrán hacer uso de él los niños que hayan cumplido tres años y aún no tengan los 12. Se prevé que de este billete se beneficien 70.000 menores, según detalló Millán. El portavoz de Ciudadanos explicó que con esta medida se persigue fomentar el transporte público, una movilidad sostenible y ayudar a las familias sevillanas en sus desplazamientos dentro de la ciudad. Espadas, por su parte, puntualizó que la gratuidad de este título no recaerá en las cuentas de Tussam, ya que saldrá del presupuesto del Ayuntamiento, que transfiere 690.000 euros para sufragar el coste. Se prevé, no obstante, que dicha cuantía no se agote durante todo 2018, puesto que cuando se ponga en marcha ya habrá transcurrido, al menos, la mitad del ejercicio en curso. La propuesta se envía ahora al Consejo Económico y Social de Sevilla. Una vez que obtenga el visto bueno se llevará a Pleno (seguramente el del mes de mayo), luego se sometará a información pública para su aprobación definitiva. Por tanto, las familias podrán empezar a solicitarlo, con toda probabilidad, en verano, con el objetivo de que a principios del nuevo curso ya puedan hacer uso de él. Esta medida ya se encuentra implantada en la mayoría de las grandes ciudades españolas, aunque con modalidades distintas a la que se pondrá en marcha en la capital andaluza. La entrada en vigor de este título infantil de Tussam contribuirá a que un millón de pasajeros más usen el transporte público al año, lo que, en palabras del regidor hispalense, "compensa los gastos por la gratuidad".