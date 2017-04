El centro comercial de la Torre Sevilla albergará la comisaría del distrito Triana

La comisaría de la Policía Nacional en el distrito Triana-Los Remedios se ubicará en el complejo comercial de la Torre Sevilla. La sede policial ocupará dos plantas y un sótano del edificio Podio. Este inmueble sustituirá a la actual sede de la comisaría del distrito, que se encuentra en la calle Betis, en un edificio que presenta un avanzado estado de deterioro. Además, los planes municipales de peatonalizar la calle Betis restarían operatividad a esta sede, a la que por fuerza deben llegar los coches y motos de la Policía.

La ubicación de una comisaría en el complejo comercial de la Torre Sevilla es fruto de un periodo de negociaciones entre La Caixa, propietaria del edificio, y el Ministerio del Interior. Precisamente el ministro, Juan Ignacio Zoido, tiene previsto visitar esta tarde las instalaciones, junto con el director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, y Antonio Cayuela, administrador único de Puerto Triana. La intención del Gobierno central es que la mudanza se efectúe antes del verano para que la comisaría pueda entrar en funcionamiento antes de que termine el año actual, si bien todo dependerá del ritmo con el que se adquiera el mobiliario y los equipos informáticos, ya que el espacio que ocupará la nueva comisaría es más grande que el actual. En principio, la nueva sede debe tener oficina de denuncias y de documentación, así como más espacio para los grupos policiales.

Para la Policía supone una buena noticia este cambio de ubicación, ya que abandona un edificio que tiene grietas y que no reúne las condiciones adecuadas para un servicio policial digno. De hecho, en más de una ocasión los responsables policiales de la ciudad se plantearon clausurar la comisaría de la calle Betis y prestar el servicio desde la propia sede de la Jefatura, en la avenida de Blas Infante, que está ubicada en el mismo distrito.

La Torre Sevilla presenta una localización mucho más operativa. Primero porque está a un paso de la salida hacia la ronda de circunvalación SE-30 y de la carretera del Muro de Defensa, que permitiría a los vehículos de la Policía llegar a cualquier punto del distrito con gran rapidez. Y segundo porque está en la isla de la Cartuja, un terreno que policialmente también depende del distrito Triana-Los Remedios y en el que, a pesar de que no hay edificios de viviendas, sí es un sitio al que acuden a trabajar miles de personas a diario. La Policía sigue trabajando con la antigua división territorial de la ciudad en seis distritos -Centro, Macarena, Sur, Nervión-San Pablo, Este-Alcosa-Torreblanca y Triana-Los Remedios- y no con los once de la administración municipal.