La peatonalización de la calle Betis se pondrá a prueba los domingos

Los concejales delegados de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz, y del Distrito Triana, Carmen Castreño, junto a la plataforma Triana te quiere, han destacado el acuerdo existente por parte de los distintos partidos políticos, asociaciones y empresarios de la zona para acometer la peatonalización de la calle Betis, algo que comenzaría los domingos, mientras se analiza la movilidad en la zona, y que se empezará a concretar una vez que finalice la Feria.

En rueda de prensa, Castreño ha apostado por una peatonalización que permita recuperar la vía para el ciudadano, aunque la decisión sobre si ésta será completa o parcial aún no se ha tomado, ya que se tendrán en cuenta los informes de movilidad al respecto. Por ello, aboga por hacer las cosas "con prudencia, sin prisa pero sin pausa" para que no existan "incertidumbres que lleven a tensiones innecesarias y oposiciones frontales a esta iniciativa". Castreño entiende que la movilidad en Triana es "manifiestamente mejorable" e insiste en que se va a estudiar toda la movilidad, planteándose distintas alternativas. De todos modos, deja claro que no habrá grandes obras, sino "microintervenciones".

Así, indica que se irá empezando por cerrar los domingos esta calle, cuando hay menos tráfico y para analizar los flujos de la zona, mientras que plantea que las acciones a desarrollar en la calle Betis seguirían la línea de las ya realizadas el día 2 de abril, impulsadas por Triana te quiere.

En este sentido, Muñoz considera que tanto la experiencia realizada en la calle Betis como la del pasado domingo por el Día del Libro entre las Setas y la Campana, con los cortes de ambas vías, demuestran que "las cosas se pueden hacer de otra manera", poniendo como ejemplo a otras ciudades como Nueva York, Tokio o Londres. "Hay que poner en valor estas actuaciones, con costes reducidos, y que suponen el disfrute de los ciudadanos en la calle, con actividades, música, circo o talleres".

Al hilo de ello, desde Triana te quiere, Ana Roncero destaca el "éxito rotundo" de aquellas actividades que contaron con el cierre de la calle Betis y que no conllevaron "problemas con el tráfico ni con los vecinos", asegurando que la peatonalización es algo que "se está pidiendo desde hace tiempo" en la zona.

En esta línea, los también miembros de la entidad, Santiago Copado y Jesús Campos, marcan la actuación en la calle Betis como la "más urgente" del eje Altozano, Santa Ana y Plaza de Cuba, calificándolo además como un "tapón" ante el desarrollo que está sufriendo la zona del río y que podría tener un impulso especial de la mano del aniversario de la primera circunnavegación con Magallanes. "No es una peatonalización, sino un proyecto de integración urbana y social", recalca Copado.