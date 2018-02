Degradación en Los Pajaritos: "Les venden droga hasta a niños con uniforme de colegio"

El problema se agrava con la llegada al barrio de algunos traficantes del Polígono Sur, que han abierto sucursales en Los Pajaritos. Las fuentes de la lucha contra el narcotráfico consultadas por este periódico apuntan que al menos tres, los clanes del Petaca, el Gordo y el Huevo, están ya plenamente activos en el barrio. No debe confundirse este Huevo con Juan J. N., un delincuente histórico de Los Pajaritos conocido por ser juzgado por asaltar a punta de pistola el centro de reforma de menores de Carmona -fue finalmente absuelto por falta de pruebas-. Quince años después de aquel juicio, fue detenido como miembro de la banda liderada por Ángel Luis T. R., que tenía un punto de venta muy activo en la calle Candelabro.

Los puntos de venta de droga se reparten por las calles Tordo, Mirlo, Perdiz, Estornino, Gavilán, Tórtola, Jilguero y Codorniz, en Los Pajaritos; Candelabro y Candelón, en la Candelaria; y la plaza del Astrolabio, Lebreles, Galaxia y Ballena, en Madre de Dios. En esta última calle hay uno de los puntos más activos, que regentan varios traficantes asociados. "Le venden droga hasta a los niños con el uniforme del colegio. Viene gente a comprar drogas y armas desde los pueblos de la provincia de Sevilla, y hasta de Badajoz. Hay muchas peleas, también disparos. Vivimos asustados. Nos están obligando a que les vendamos los pisos y se están quedando con bloques enteros", aseguran algunos de los vecinos, siempre con la condición de que no se revele su identidad. Se ha dado el caso de toxicómanos que han entregado, o cedido, sus viviendas a los narcotraficantes, que los utilizan como puntos de venta a cambio de unas dosis para el dueño.

Los vecinos echan en falta una mayor presencia policial, sostienen que desde el incidente con un policía herido grave el pasado 1 de mayo la venta de drogas ha crecido. Aquella noche, dos agentes se cruzaron con un delincuente muy conocido, Roberto Carlos R. L., que trabajaba como mula y transportaba estupefacientes de un lugar a otro. Los policías le intervinieron una mochila con un arma de fuego y más de 1.500 pastillas de éxtasis, cocaína, heroína, hachís y marihuana, una mercancía valorada en más de 30.000 euros en el mercado negro. Los dos agentes resultaron heridos de gravedad. Uno de ellos estuvo a punto de morir tras recibir un fuerte golpe en la cabeza y un disparo, que no llegó a herirle gracias a la intervención de su compañero. Los dos agentes están a la espera de recibir la medalla al mérito policial con distintivo rojo, la más alta distinción del cuerpo, por haber expuesto su vida durante la intervención. La Subdelegación del Gobierno en Sevilla propuso su condecoración tras la intervención.

Los Montoya, los Fábregas, los Ocaña, el Toti, el Negro, el Ventana, el Jacob, el Cañito o el Galleta son algunos otros de los clanes autóctonos de Los Pajaritos. Algunas de estas bandas cuentan con bloques enteros dedicados al negocio, otras apuestan por tener los puntos de venta repartidos por el barrio y casi todas tienen negocios tapadera, como pizzerías, quioscos y peluquerías. A veces cambian la droga por oro en joyerías que no cumplen con la ley. Algunas de estas organizaciones han protagonizado enfrentamientos a tiros, como uno ocurrido en la plaza del Astrolabio, que terminó con varios detenidos y armas incautadas. También ha habido equivocaciones que terminaron con heridos por arma de fuego. Algún narcotraficante ha llegado a disparar al confundirse de vivienda cuando iba a uno de los narcopisos.

Es muy común que los clanes utilicen a los toxicómanos para vender y también como correos. Así se aseguran de que no caiga alguien importante de cada organización en el caso de que sean sorprendidos por la Policía. En Los Pajaritos hay un grupo de traficantes que lo controla todo. Algunos vecinos, que prefieren permanecer en el anonimato, explicaron que uno de los más poderosos es conocido como el Moncho. De él aseguran que cuenta con cierta protección de algunos policías.

"El problema de la zona no es sólo policial"

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, indicó en el Senado que el problema de Los Pajaritos no es sólo policial y destacó que en los últimos tres años se han intensificado las operaciones policiales antidroga en el barrio. Dijo que especialmente el año 2017 había deparado buenos resultados, aunque lo hizo sin aportar ni un solo dato. Nieto hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada por la senadora de Podemos Maribel Mora. El representante del Gobierno central también aseguró que no le constaba que nadie hubiera pedido que el Estado participase en el plan integral para recuperar el barrio, pese a que la plafatorma vecinal Tres Barrios-Amate lleva años denunciando que este plan está totalmente paralizado y no hay ningún avance para frenar el progresivo deterioro del barrio.