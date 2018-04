Las estrictas políticas de los bancos frenan una nueva burbuja

La sociedad ha perdido el miedo y empieza a invertir. "Los ciudadanos creen por primera vez que estamos saliendo de la crisis" y prueba de ello es la regeneración del mercado financiero e inmobiliario. Así lo cree Antonio Trujillo-Ponce, responsable del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). El profesor opina que las entidades financieras han aprendido de los errores cometidos en el pasado y ellas serán las encargadas de frenar una posible nueva burbuja.

Los precios de la vivienda nueva y usada continúan subiendo en Sevilla, siguiendo la tendencia que se da en el resto de las grandes ciudades del país. El precio medio de la vivienda libre (nueva y usada) en la provincia de Sevilla en el último trimestre de 2017 se situó en 1.262 euros el metro cuadrado, un 4,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Ésta es la segunda media andaluza más alta después de Cádiz, según los últimos datos de tasación del Ministerio de Fomento.

El precio medio máximo actual de los pisos usados es de 1.500 euros el metro cuadrado

Por otro lado, según el Observatorio de la Agrupación de Inmobiliarias Alianza Sevilla, el 85% de las viviendas usadas que se vendieron en Sevilla durante el primer trimestre de 2018 superó los 1.000 euros por metro cuadrado. Las zonas preferidas para la compra de los inmuebles y las que, además, registraron los precios más elevados fueron el Centro y Nervión. En cambio, descendió el número de viviendas vendidas en barrios como Cerro-Amate, Tiro de Línea, Torreblanca, Bellavista y Pino Montano con respecto al trimestre anterior. El grupo Alianza destaca también el descenso de las ventas en dos zonas tradicionalmente muy demandadas, como son Triana y Los Remedios, "debido a la escasez de inmuebles para vender y el elevado precio de los que quedan".

El precio medio máximo del metro cuadrado de inmuebles de segunda mano en Sevilla durante los tres primeros meses de 2018 también volvió a subir, situándose en los 1.516 euros por metro cuadrado, frente a los 1.455 euros registrado a finales de 2017, según Alianza Sevilla, que señala que los inmuebles que más se venden en la actualidad son aquellos que se construyeron entre los años 80 y 90, aunque también hay muchos pisos que se levantaron en el año 2008, con un precio medio de venta en torno a los 170.000 euros.

"Aunque hay un incremento de los precios con respecto a años anteriores, en mi opinión, estos no van a llegar a los niveles de antaño. Los precios no pueden subir mucho porque las entidades financieras, con sus nuevas políticas en la concesión de hipotecas, están frenando esta conducta y son las que controlarán que no haya una nueva burbuja", apunta el experto Antonio Trujillo-Ponce, director del grupo de investigación en Banca y Financiación del Emprendimiento de la UPO. "Las entidades financieras tienen una política muy estricta. Ninguna o casi ninguna ofrece ya el 100% del valor de tasación más gastos, como ocurría antes. Ahora no conceden más del 80%. El cliente debe aportar previamente el 20% del valor de la vivienda más los gastos, es decir, el 30% del valor de tasación de la vivienda que desea comprar".

Esta nueva política obliga a los posibles compradores a tener dinero ahorrado, algo de lo que la gente joven, por lo general, no dispone al tener, en su mayoría, trabajos temporales y mal remunerados. "Esto está frenando que los precios se disparen", añade Trujillo-Ponce. "La tendencia que estamos viviendo ahora es la de gente madura que vende sus viviendas para comprarse otra de gama superior".

El pasado mes de enero se concedieron en la provincia de Sevilla 1.491 hipotecas de fincas urbanas, un 12,3% más que en el mismo mes de 2016 y un 55% más que en 2014, cuando se registró la cifra más baja en un mes de enero de la última década. Pero estas casi 1.500 hipotecas quedan muy lejos de las 9.204 que se aprobaron en 2007. Dentro de estas fincas urbanas, 1.219 eran viviendas, con un importe medio de la hipoteca de 105.271 euros.

El profesor Trujillo-Ponce destaca como otro de los motivos del aumento del número de hipotecas la presión ejercida por el mercado del alquiler, cada vez con precios más altos. "Hoy es más barato comprar que alquilar", indica el experto. La escasa oferta de viviendas en alquiler y la alta demanda está convirtiendo encontrar un piso en alquiler en buenas condiciones y a un precio asequible misión imposible, lo que está llevando a muchos jóvenes a plantearse la opción de compra.