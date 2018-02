"La fusión de Urbanismo y Medio Ambiente es urgente"

-¿es urgente la fusión de servicios de Urbanismo y Medio Ambiente para la ciudad?

-Es una deuda de hace más de 15 años que ningún alcalde ha resuelto. La mayor parte de las quejas de nuestros colegiados se refieren al tiempo que tarda la tramitación de expedientes en Urbanismo y Medio Ambiente. El cambio de la ordenanza de Obras y Actividades (Oroa) del Ayuntamiento de Sevilla está muy bien hecho, pero para que sea efectivo es necesario unir Medio Ambiente con Urbanismo y que funcione como un solo servicio. En un mandato municipal no da tiempo, pero en dos mandatos cualquier alcalde está obligado a hacer este cambio porque además la Gerencia de Urbanismo tiene un coste muy elevado para el Ayuntamiento.

-¿Qué escollo complica más esa fusión en su opinión?

-Darle forma a eso sin que se disparen los costes salariales es lo delicado. Los salarios de los cargos de la Gerencia de Urbanismo están muy por encima de los que tiene la plantilla de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que se rige por otro convenio. Que la Gerencia asuma al personal de la delegación de Medio Ambiente supone un reajuste salarial de un millón de euros al año. Ese es el dinero que tendría que pagar de más a los empleados de Medio Ambiente para equiparar sus sueldos a los que cobran en la Gerencia. La solución es negociar con los sindicatos y no es fácil. Los sueldos de la Gerencia están muy por encima de lo que debe ser: un jefe de servicio cobra 100.000 euros al año.

-¿Funciona bien Urbanismo?

-Con 400 funcionarios que tiene la Gerencia de Urbanismo, tarda demasiado en la tramitación. El servicio es muy deficitario en licencias. Hay unos departamentos muy saturados y otros que no. El alcalde que lo haga debe tenerlo muy claro.

-¿Qué le parece el bloqueo de seis suelos de la periferia que quedan por desarrollar?

-Hay una demanda de más de 100.000 viviendas en Sevilla, y el Ayuntamiento tiene que buscar vías para que se generen nuevas viviendas. Las promotoras ya pagaron para urbanizar y el Consistorio se gastó el dinero en las setas y otras obras. El PGOU establece unos costes de urbanización de suelos muy altos que se repercuten en la vivienda, por lo que nadie te va a comprar esas viviendas. Necesitarías ponerlas a un precio muy alto, con lo que son inviables. El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha modificado los parámetros de su PGOU aumentando los aprovechamientos y disminuyendo el porcentaje de VPO en Entrenúcleos para hacer asumibles económicamente esas viviendas. Sevilla debería también tener esa capacidad de reaccionar y adaptarse a la situación.

-¿Qué hacemos con el PGOU?

-El nivel de ejecución del plan urbanístico ha sido mínimo en Sevilla porque se preveían unos ingresos en la población que no se han producido. Se aprobó en 2006 pero se empezó a redactar en año 2000, con lo que tiene 17 años. El Ayuntamiento tiene que buscar vías para desarrollarlo teniendo claro el modelo de ciudad. Si el Ayuntamiento no puede modificar un PGOU completo, sí debe coger determinadas zonas y empezar a trabajar en ellas. Revisar determinados puntos para que esta ciudad no se quede muerta. La ciudad fue capaz de reformarse para la Expo 92.