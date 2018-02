"Puede que Sevilla esté ya al borde de reventar de turistas"

En siete meses que lleva en el cargo, Cristina Murillo (Sevilla, 1971) ha dado un giro radical al Colegio de Arquitectos de Sevilla acercándolo a las instituciones, a los colegiados y a los ciudadanos. Su equipo está preparando proyectos muy relevantes de los que dará cuenta próximamente. En esta entrevista valora algunas cuestiones que preocupan a la ciudad.

-¿Está Sevilla capital saturada de turistas?

-Pues creo que si no lo está, debe estar al borde de que reviente. Pero más allá de que esté saturada o no, creo que hay que cambiar el modelo económico de la ciudad, y crear empresas para que los ciudadanos tengan oportunidades. El porcentaje de funcionarios es muy alto, lo que hace que la ciudad esté parada. El modelo de ciudad no debe ser que el 90% de los empleos sean de dependientes de comercio y de camareros. Que Sevilla se convierta en un Disneyland no me gusta como modelo económico. Hay que buscar otras vías de economía.

-La proliferación de franquicias es un hecho, ¿es partidaria de proteger el comercio tradicional?

-El comercio tradicional permite que haya riqueza y oportunidades en un territorio. En Sevilla están desapareciendo estos negocios y entiendo que forman parte de la riqueza cultural de una ciudad. Vamos a una globalización en la que da igual que estés en Dublín o en otro lugar porque las tiendas van a ser las mismas. Yo creo que deberían estar protegidos.

-Los sevillanos empiezan a estar preocupados por la falta de adecuación de la ciudad al calor y por la abundancia de plazas duras. ¿Qué opina?

-Ésta es la cuestión en la que la ciudadanía está más concienciada: la calidad del espacio público, algo de lo que no se había hablado antes en Sevilla. En una ciudad como ésta, donde la gente se relaciona en la calle, es un reto meter ese plus de calidad en todos sus espacios públicos: sombra, accesibilidad y agua.

-Estamos en pleno debate sobre el Metro tras el pacto de las tres administraciones para reactivar la línea 3. ¿Cuál es su posición?

-El Metro tiene un problema de coste, pero también es cierto que no puedes dejar una sola línea, sino hacerlas en red. Un Metro subterráneo necesita un mínimo de usuarios y la red de Sevilla era deficitaria en viajeros, no llega a un mínimo.

-¿No está de acuerdo con las cuatro líneas proyectadas en subterráneo por la Administración andaluza?

-Creo que sería mejor hacer una parte de las líneas proyectadas en subterráneo y completarlas con líneas en superficie, por ejemplo alrededor del centro de la ciudad, ya que estas últimas son mucho más baratas de construir y estarían en menos tiempo. Estas líneas en superficie harían rentable toda la red. Según mis datos, el Metro está parado porque no es rentable y cuesta mucho dinero. De la gestión actual de la Línea 1 lo que no entiendo son los escasos trenes que lleva el Metro en sus trayectos.

-La Junta ha hecho una sola línea en Sevilla y luego se ha ido a hacer otros metros andaluces...

-Es verdad que ha hecho una línea en varias ciudades y no una infraestructura completa. La Junta ha metido Metro para todos pero ¡una línea! En vez de pagar la red completa ha pagado una línea en todas las ciudades (Málaga, Granada, Sevilla) y ninguna es rentable. Pero entonces si no tienes capacidad para acabar la red, la tendrás que hacer de otra manera. Completar la red reducirá el uso del coche. No puedes plantear una red de Metro que sea rentable en 20 años, eso es inasumible para la Junta. Un servicio altamente deficitario es un lastre para los ciudadanos porque lo que te ahorras lo puedes destinar a otro uso.

-Otro debate de actualidad es la movilidad en el centro y si restringimos el acceso por la calle Águilas.

-Con una buena red de transporte en la ciudad no estaríamos con este debate de abrir o cerrar el acceso a la calle Águilas. El casco histórico sevillano, de los más grandes de Europa, tiene un grave problema de movilidad. En mi opinión, restringir el acceso en la calle Águilas teniendo el acceso restringido en casi todas las entradas al centro no lo comparto. El debate creo que debe ser mejorar la accesibilidad de los peatones y personas en sillas de ruedas en esta vía, y que sea usada por peatones y automóviles.

-Y llegamos al edificio de la Gavidia, que tendrá uso terciario tras el acuerdo del alcalde con el PP. ¿Qué opina?

-Creo que la Gavidia es una oportunidad perdida porque hay un cambio de tendencia por el que los procesos edificatorios y urbanísticos deben ser participativos, energéticamente sostenibles... En fin, que las obras que se acometan en la ciudad deben tener un nivel de calidad. Y porque es un edificio que costó 12 millones de euros pagados por todos los sevillanos y merece, independientemente del uso principal que se le vaya a dar, que acoja dotaciones de barrio, dado que en esta zona no hay servicios básicos como centros de día, guarderías, bibliotecas, centros deportivos. Se trata de mejorar la vida de los vecinos de esta zona que tiene evidentes carencias. No hay suelo para dotarlas en ningún otro sitio. Y de hacer permeables las cuatro plazas desde Gavidia, Concordia, Duque y la Campana.

-¿Le gusta la idea de que acoja un hotel?

-La burbuja de hoteles creo que va a reventar, el modelo de ciudad tiene que ser más rico. De todas formas hay que recordar que no es el único edificio sin uso de la ciudad.

-Respecto a la isla de la Cartuja, ¿qué le falta?

-La isla no está integrada como parte de la ciudad. Soy partidaria de que haya viviendas o residencias de estudiantes en la Cartuja para darle vida. Hay que revisar el plan general de la ciudad (PGOU). Y lo mismo sucede con la cabecera del Puerto: toda la zona de la Avenida de la Raza hay que desarrollarla.