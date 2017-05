El PSOE de Sevilla acudirá al Congreso Federal con una lista de integración

El sector del PSOE de Sevilla afín a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y la vertiente alineada con el secretario general electo del PSOE en el plano federal, Pedro Sánchez, han alcanzado finalmente un acuerdo para la relación de 56 delegados que representará a los socialistas sevillanos, en el 39 congreso federal del PSOE.

Mediante dicho acuerdo, según ha informado la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, en el marco del congreso provincial extraordinario que celebran este sábado los socialistas sevillanos, 41 de ellos son dirigentes partidarios de Susana Díaz y los restantes 15 pertenecen a la facción de Pedro Sánchez, un reparto que se atendría a los grados de apoyo obtenidos por cada una de las partes en las recientes elecciones primarias.

El acuerdo fue anunciado a primera hora de este sábado, poco antes de que comenzara el llamado congresillo, donde se produce la elección. Así, era el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, el que aseguraba a través de su cuenta de Twitter que la agrupación iría al congreso con una "lista de unidad".

Los partidarios de Sánchez están consiguiendo en casi todo el país que las representaciones provinciales que acuden al congreso sea proporcional al resultado de las primarias del pasado domingo. En el caso de Sevilla, Susana Díaz obtuvo el 68% y Sánchez, el 27,6%, de tal modo que los 56 delegados se podían elegir de acuerdo con ese patrón, incluidos dos delegados que corresponderían a Patxi López. Entre los pedristas estarían dos destacados miembros de la dirección del nuevo secretario general: Alfonso Gómez de Celis y Francisco Toscano.

Pero, hasta este viernes, no había acuerdo. La dirección del PSOE de Sevilla, que comanda Verónica Pérez, sostuvieron que los pedristas no suman el 20% en el congresillo, de modo que si presentasen una lista alternativa no tendrían representación. En caso de discordia, se presentan dos listas: si la minoritaria sobrepasa el límite del 20%, los delegados se reparten con la proporción del voto.

Los pedristas afirmaron que sí que llegabann a ese porcentaje, pero, en cualquier caso, en las asambleas locales no han alcanzado el 27,6% que lograron el domingo en las primarias. La razón es que el método de elección es diferente, hay asambleas locales que sí han logrado acuerdos, otras que no y, además, hay intereses cruzados que pudieron darse el domingo y ahora no.

La oferta de los susanistas a los pedristas pasaba por rebajarles este porcentaje e incluir en la lista a Gómez de Celis y a Francisco Toscano. Aunque Susana Díaz declaró el jueves que daba libertad de votos en las asambleas, lo cierto es que en Sevilla ha proseguido la batalla. Gómez de Celis no consiguió que Verónica Pérez y Fernando Rodríguez Villalobos accedieran a negociar hasta este viernes, cuando recibieron la llamada de Susana Díaz para que se sentasen con los pedristas.

Gómez de Celis sostiene que Susana Díaz no ha digerido la derrota del domingo y se aferra en la provincia de Sevilla a una fotografía anterior, que ya no es la del actual PSOE. Por su parte, los susanistas han querido demostrar que los partidarios de Sánchez no serían tantos como indicó el voto del domingo, donde hubo afiliados que votaron en contra de Susana Díaz por otros motivos locales. Todo esto es discutible, y la elección de esta mañana tampoco es tan importante: se trata de enviar delegados a un congreso que Pedro Sánchez ya ha ganado con el apoyo del 50% de la militancia socialista.