Medio centenar de películas de 35 países pasarán por el Festival Cines del Sur

Medio centenar de películas de 35 países del Mediterráneo, África, Asia e Hispanoamérica serán proyectadas en el marco del Festival Cines del Sur, que celebrará en Granada su undécima edición entre los próximos 3 y 10 de junio.

La sección oficial del certamen, que ha sido presentado este lunes por el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y el director del certamen, José Sánchez Montes, la conformarán diez filmes premiados en festivales como la Berlinale, Toronto o el luso FESTin, muchos de los cuales se estrenarán en España.

Películas como Dressage (Pooya Badkoobeh, India), The Great Buddha (Hsin-yao Huang, Taiwán), The Song of Scorpions (Anup Singh, Israel) o Praça Paris (Lúcia Murat, Brasil-Argentina-Portugal) competirán por la Alhambra de Oro, máximo galardón del festival.

La programación a concurso se completa con los cinco títulos de la sección Itinerarios/Pantalla Abierta, que se verá en la Plaza de las Pasiegas, donde más de 500 espectadores podrán disfrutar de algunas de las películas más destacadas del panorama cinematográfico de los denominados países del Sur.

En la escalinata del Palacio de Congresos, y dentro de la sección dedicada a Documentales y Música (Docs&Music), se podrán ver cinco obras, entre ellas, Indestructible. El alma de la salsa (David Pareja, España) o It Must Make Peace (Paul R. Chandler, Mali).

En la sección Perlas del Sur se proyectarán, entre otros, el documental Camarón: flamenco y revolución (Alexis Morante, España), y The Breadwinner (Nora Twomey, Irlanda-Canadá), nominada como Mejor Película de Animación en los Oscar.

El tradicional ciclo Transcine, centrado en el cine de autor y cuyas películas se proyectarán en el Palacio de los Condes de Gabia, homenajeará en esta edición a Abbas Kiarostami (1940-2016), el revolucionario cineasta iraní que ganó en Cannes la Palma de Oro por su película Ta'm e guilass (1997).

Además de las secciones habituales en anteriores ediciones, este año se incorpora el ciclo 15FCAT: Lo Mejor de África, que reunirá en la Fundación CajaGranada ocho de las mejores producciones que han pasado por el Festival de Cine Africano de Tarifa.

Además, el ciclo India. Miradas de Mujer, comisariado por la prestigiosa cineasta india Bina Paul, estará dedicado a los títulos más sobresalientes del cine hecho en este país, ha explicado Sánchez Montes.

Entre los miembros del jurado internacional, Cines del Sur contará con la participación de profesionales como Mane Cisneros, la cineasta y realizadora india Leena Yadav y el director sirio Feras Fayyad, nominado a los Oscar en 2018 por su filme Last Men in Aleppo, que será proyectada en la sección Perlas del Sur.

La Fundación Euroárabe será el escenario de Cines delSur Market, encuentros entre profesionales para generar un mercado audiovisual entre los cineastas y productores de África, Asia y Latinoamérica.

El consejero de Cultura ha subrayado los tres ejes sobre los que se sustenta esta undécima edición del festival: el debate sobre la cooperación internacional en las migraciones, el papel de la mujer en la India y la interculturalidad.

Por otra parte, se ha referido a la ley del Cine que se está debatiendo en el Parlamento y que verá la luz en los próximos meses, para señalar que tendrá elementos pioneros en España y que permitirá dar un marco de estabilidad jurídica y financiera al sector.

Con Cines del Sur, en el que además de la Junta colabora la Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Granada, se cierra el circuito de festivales de cine en Andalucía.