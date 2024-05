Las claves de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores antes del Sevilla - Granada: su futuro se basa en garantías

Le dio valor al Granada, defendió a su vestuario ante las declaraciones de Fernando Reges y halagó la valía de los más jóvenes, pero Quique Sánchez Flores dejó claro que necesita garantías y confiar en el Sevilla para continuar un año más.

Aplaza su decisión final al término de la temporada. No da pistas, pero sí que lo que no dice, su lenguaje corporal, habla mucho de él. Rafa Mir y aquellos jugadores que no están teniendo minutos también fueron tema de discusión, aunque el técnico madrileño ni dio pistas sobre aquellos que reemplazarán a las bajas ni quiso restar importancia al partido.