Quique aparca el futuro en el Sevilla: "Cuando pase todo hay que pensar con la cabeza fría"

Quique Sánchez Flores ha aparcado su posible continuidad o rescisión con el Sevilla hasta el final de la temporada. No quiere decisiones sin "convencimiento" o "en caliente". Quiere que las dos partes, club y entrenador, estén convencidas después de pensar con relajación y sin la tensión de la competición. E incidió también en el que él tiene mucho que decir asimismo en esa ecuación.

"Cuando estás en mitad de la batalla o del recorrido uno no tiene claridad que tiene cuando descansa", aseguró. "Cuando acaban las cosas es el momento de tomar las decisiones en frío. En caliente después de tres victorias es muy fácil pero no vale. Yo sigo con la misma intensidad y con la misma duda ante cada partido que hace cinco meses, porque cada partido hay que ganarlo. En medio del recorrido hay que enfocarse y cuando pase todo, pensar con la cabeza bien fría", añadió.

Fue lo más jugoso de una comparecencia con bastante sustancia en lo relativo a su gestión de la plantilla, al futuro, a la planificación aún no tocada... Y en lo concerniente a los jugadores y las oportunidades que se abren en los cinco últimos partidos.

De la planificación no se habla

Una pregunta obligada era si ha tenido ya alguna conversación sobre la planificación de la próxima temporada. "Yo tengo contacto todos los días con el presidente, porque José María (Del Nido Carrasco) me llama todos los días. Me avisaron de que son una dirección del club que está día a día interaccionando. Y me parece perfecto. Pero ese tipo de relación no significa que estemos hablando de lo que va a pasar la temporada que viene. Seguimos hablando cada día de lo que pasa ahora en el Sevilla".

¿Pero no piensa ni por un momento en su continuidad? "Yo estoy muy feliz en Sevilla y en el Sevilla, pero hay que dejar que las mentes se relajen para pensar las cosas bien. No hay más futuro que ese. Dejar que la temporada acaben, que los partidos se den. Y luego que las partes puedan pensar desde la libertad".

Sobre las decisiones del club con anteriores entrenadores no quiso opinar mucho. "Aquí se han tomado decisiones desde la productividad o el éxito último… Eso a mí no me va. Me va el convencimiento del club y el convencimiento propio, que existe. A veces pensamos que sólo existe una parte y existe el club y el entrenador. Estoy muy a gusto. Es un club maravilloso, unos jugadores espléndidos y una dirección muy atenta y con ganas de hacer las cosas bien… Quedan cinco partidos y luego desde el convencimiento se tomarán las decisiones que se tengan que tomar".

Un contexto de optimismo por la salvación

Insistió Quique en que quedan cinco partidos y hay que respetar la competición. "Dentro del optimismo y la energía que tienen los chicos cada vez que van viéndose mejor clasificados, los vemos felices y centrados. Hemos corregido alguna que otra cosa y trabajamos anímicamente en la idea de que no decaigan. Hay que seguir sumando para buscar otro escalón. Nos quedan cinco partidos, y es fundamental que seamos honestos, que seamos profesionales más allá de la clasificación y del rival".

En ese contexto fue preguntado por las palabras de Fernando criticando que esta plantilla había dejado de competir. "Yo lo que encontré fue chicos con dificultad para entender lo que estaba ocurriendo, porque son jugadores de un nivel que estaban compitiendo en otros. Respetamos mucho la trayectoria de Fernando, es un jugador querido y un gran profesional. Pero a medida que uno se aleja de los grupos va perdiendo perspectiva y lo va viendo de otra forma. Y se aleja bastante de la perspectiva actual, de los últimos cinco meses, en los que los jugadores se dejan la piel para cambiar la situación".

Incluso dejó un recado para los futbolistas que ya no están y opinan en la distancia: "Estaría bien que esos jugadores que fueron sus compañeros dejen que terminen y que que transcurran estos cinco partidos y que luego digan de sus compañeros lo que crean necesario".

La baja de Isaac y cómo suplirla

En estas cinco últimas jornadas no estará el lesionado Isaac y Quique ve ahí un inconveniente. "Isaac es una pérdida importante. Corre por todos y genera mucho. Tenemos que pensar bien para disimular una baja que va a ser importante".

¿Y cómo piensa suplir su hueco? Fue preguntado si Joan Jordán o Hannibal son candidatos a suplirlo. "Hay muchas posibilidades para cubrir ese espacio que hay de Isaac, si lo dibujamos desde la punta o desde el mediocampo. Las alternativas son varias. Hay centrocampistas que son más mediapuntas y hay delanteros que pueden bajar a rellenar ese espacio. Pero son jugadores de otras condiciones. Como Isaac sólo hay uno que tenga esas condiciones. Hay otros que van dando un paso al frente y tenemos que reiterar la confianza en ellos".

El futuro del Sevilla pasa por la cantera

A colación de la importancia del lebrijano habló de que el futuro del Sevilla pasa por jugadores jóvenes como él. Canteranos concretamente... "Isaac es la pieza clave o una de las piezas clave del futuro de este equipo. He dicho siempre que los chicos jóvenes que están en el primer equipo son el futuro: los Kike Salas, Juanlu, Isaac… Son el futuro".

Ahí entró a valorar la posibilidad de que otros canteranos promocionen en este tramo final sin angustias clasificatorias ya. Sobre todo para cubrir las tres bajas del centro del campo (Sow, Gudelj y Óliver Torres). "Hemos escudriñado por ahí a ver si había algún centrocampista en el filial. Lulo está lesionado y a Manu Bueno lo reventaron el otro día y no ha sido posible. Vamos a ver si en estos partidos estos chicos que conocemos más y alguno de ellos como Manu pueda venir con nosotros. Hace poco teníamos ocho centrocampistas y ahora tenemos cuatro. Estaría bien que viniera con nosotros".

"Yo voy a buscar una forma de jugar ante un rival del que hablamos poco. El Granada es un equipo que ha dado un vuelco tremendo. Es de los equipos más intensos de la Liga ahora mismo. Es de los equipos que recibe menos goles en los últimos cuatro partidos. Es un rival con atrevimiento que no tiene nada que perder. Jugaremos con el equipo que creamos conveniente. El Granada viene de empatar en Bilbao y de conseguir otro buen resultado con Osasuna. Y es un rival al que hay que tener en cuenta. Nosotros somos el Sevilla y saldremos a intentar mandar, pero respetamos al Granada".

Rafa Mir, Véliz y su situación especial

Entrando en la casuística de otros jugadores surgió el nombre de Rafa Mir. "Rafa Mir está teniendo mucha paciencia con las decisiones de su entrenador que son muy contrarias a sus intereses. Es un chico muy respetuoso que entrena bien, está soportando una situación a la que probablemente no estaba, pero son decisiones del entrenador y ante eso no podemos decir nada".

En ese sentido también habló de la situación incómoda de Véliz, al que no ve para ser titular todavía. "Alejo es un chico joven que está también en una situación incomodísima porque vino con mucha ilusión por ganar minutos, minutos que ha ido perdiendo después de asomarse. Ha ido perdiendo protagonismo. Y no es que estén cerca de la titularidad. Los que van saliendo como Lukébakio, Lamela o Agoumé son los que están en al parrilla de salida para ocupar las titularidades".

¿Y no entra en ese abanico Véliz? "Alejo no está en la primera línea de salida de la siguiente titularidad. Pero es un chico con el que contamos. Intentamos ver sus virtudes y que sus carencias las disimule. Pero en estos momentos hay otros jugadores que nos dan una situación más positiva a como jugamos nosotros".

El Granada de Sandoval y su mejoría

Poco a poco surgió el asunto del partido y el rival, un Granada que podría ser equipo de Segunda al terminar la jornada pero que sigue compitiendo. "Espero un partido muy difícil y en parte basado a lo que nos dio tiempo en horas para preparar aquel partido de ida. En Granada lo basamos en no dejar correr las transiciones. Y cinco meses después sigue siendo peligrosísimo el Granada en las transiciones. Tienen ese tic de jugar muy alegremente y dejar muchos jugadores descolgados. Tenemos que jugar bien sabiendo lo que es la transición, recuperar rápido y no partirnos. A partir de ahí que jueguen lo mejor posible, pero que no nos partan, no hay que dejarlos correr".

Y también elogió a José Ramón Sandoval tras sus cinco partidos con el Granada. "Sandoval es un tío encantador. Estaba hasta hace dos meses dentro de ese grupo de entrenadores que se piensa que porque ya lleve tantos años ya parece que está un poco de lado en la profesión. Y resulta que entra en un equipo, lo cambia completamente y si el Granada encuentra a Sandoval antes habría reaccionado antes. Sandoval me gusta porque tiene frescura. Es fresco, echado pa’lante, es simpático además… Lo conozco hace muchos años y me cae muy bien".