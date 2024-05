Un vecino de Castilblanco recibirá este viernes la eutanasia: "Estoy prisionero en mi cuerpo"

Un vecino de Castilblanco de los Arroyos recibirá este viernes la eutanasia, que se le ha concedido después de un largo tiempo solicitándola. El hombre ha querido despedirse a través de las redes sociales, donde ha explicado su decisión y ha admitido que está "triste" no por él "sino por los que se quedan". "Llevo cinco años postrado en una cama de hospital en hospital, cansado de vivir así", indicó.

En su publicación, el hombre, de 52 años, cuenta que ha sido un proceso "largo y doloroso" para pedir la aplicación de la ley de la eutanasia, hasta que por fin se la han concedido. "Estoy prisionero en mi cuerpo y ya no podré llevar una vida normal. Yo no tengo miedo a la muerte sino al sufrimiento en vida. Sé que nadie aprobará mi decisión y es comprensible, pero cada cual tiene que cargar con su cruz y sus creencias. Yo he tomado la decisión de morir dignamente, irme de este mundo con una sonrisa en mi alma y una vida plena".

Este castilblanqueño recuerda que nunca tuvo miedo de "vivir al límite" y dice que siempre ha sabido que moriría joven. "Este 3 de mayo de 2024 cruzaré a otra vida mejor o eso quiero creer". Tras pedir perdón a las personas que haya podido ofender, continúa su escrito de la siguiente forma: "Creo que con todos mis defectos he sido, o quiero creer, que fui una persona buena, humilde y que siempre he luchado por los valores y por los más débiles y marginados, a mi manera".

Asegura que está orgulloso de su familia y amigos y se despide asegurando que "esto no será un adiós sino un hasta luego".