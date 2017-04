El PP reconoce a Aguirre como "persona relevante" del partido

El Partido Popular ha emitido esta tarde un breve comunicado en el que reconoce la "larga trayectoria" de Esperanza Aguirre y la considera una "persona relevante" en la organización.

En la nota, el PP se hace eco de la dimisión de Aguirre como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y subraya que respeta esta decisión.

Asimismo "valora y reconoce la larga trayectoria política de Esperanza Aguirre, desarrollada en distintas Administraciones así como en el partido".

La nota finaliza con la consideración del PP a Aguirre como "una persona relevante para esta organización".

"Debería haber vigilado con mayor eficacia la corrupción"

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid "comparte las razones" expuestas por Aguirre para dejar el cargo, especialmente en lo referido a que "debía haber vigilado con mayor eficacia los posibles casos de corrupción, lo que ha causado daño a las instituciones y al propio partido".

En un comunicado, recuerda "a la sociedad madrileña que el PP de la Comunidad de Madrid emprendió una nueva etapa bajo la Gestora constituida en febrero de 2016, tras la decisión que Esperanza Aguirre tomó entonces de abandonar la presidencia del partido".

Esta nueva etapa, ratificada por la militancia en el XVI Congreso Regional, celebrado en marzo de 2017, está marcada por "una política beligerante con la corrupción que es irrenunciable y está basada en la más absoluta transparencia y tolerancia cero frente a cualquier posible indicio de la misma", continúa.

Tras afirmar que "respeta y agradece" la decisión de Esperanza Aguirre de renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento, el partido añade que "seguirá trabajando para restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones madrileñas".

En este sentido, se compromete a trabajar para ofrecer a los madrileños "un proyecto político atractivo, transparente y moderno para la ciudad de Madrid y para el conjunto de la región", concluye.

PSOE

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha calificado de "buena noticia" la dimisión de Aguirre y ha añadido que la popular se va "acorralada" y que "debería explicar qué es lo que sabe".

Purificación Causapié precisa que el "problema" de Esperanza Aguirre es que "a pesar de dimitir, no asume ninguna responsabilidad". "Debería explicar qué es lo que sabe, porque no nos creemos que no sepa nada, que explique cómo han financiado las campañas electorales, cómo se ha financiado", ha recriminado.

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, se ha referido a la decisión de Aguirre para apuntar que "hace mucho tiempo que tendría que haberse ido".

"Espero que a la tercera vaya la vencida; hace mucho tiempo que tendría que haberse ido", ha escrito el dirigente socialista en su cuenta personal de Twitter.

#AguirreDimision Espero que a la tercera vaya la vencida; hace mucho tiempo que tendría que haberse ido — Antonio Hernando (@AHernandoVera) April 24, 2017

Carmona dice que es la madre de la corrupciónEl concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona calificó este lunes a Esperanza Aguirre de "madre de la corrupción" y criticó que desde su llegada "propició el reino de la impunidad". "Los socialistas luchamos contra la corrupción amparada por Aguirre desde que llegó al poder", afirmó Carmona, quien ha indicado que "el reino de la impunidad que propició Aguirre comenzó por el tamayazo y continuó con Gürtel, Púnica, Canal de Isabel II, una red de miseria difícilmente comparable".

CiudadanosVillacís dice que "no es el caso Aguirre, sino el caso PP"La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, aseguró que se engaña quien piense que esto es el caso Aguirre. "No es el caso Aguirre (...) es el caso PP", que "está dispuesto a sacrificar a peones" e "incluso a reinas", en referencia a Aguirre, pero que lo hace "buscando su propia supervivencia"

Ahora madridCarmena dice que la sostenía una trama criminalLa alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó que con la dimisión de Esperanza Aguirre se ve que el Gobierno regional y el PP "se sostenían en una trama criminal". "El cáncer de la democracia es la corrupción. Con la marcha de Aguirre vemos que todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal", escribió Carmena en Twitter. El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, dijo que "hoy se constata la crónica de una muerte anunciada".