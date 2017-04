Los socialistas denuncian el 'Cara al Sol' en el funeral de Utrera Molina

Juventudes Socialistas de España (JSE) han denunciado ante la Fiscalía el Cara al Sol cantado en el funeral del ex ministro franquista José Utrera Molina -fallecido este sábado en Nerja (Málaga) a los 91 años-. Para JSE, hay sospecha de que los asistentes que entonaron el cántico podrían haber vulnerado la Ley de Memoria Histórica e incluso el Código Penal.

"Desde de las juventudes socialistas condenamos rotundamente este espectáculo de rememoración de la dictadura, la época más funesta de nuestra historia reciente", señaló el secretario general de Juventudes, Nino Torre, quien asimismo reprochó al ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón, yerno del fallecido, "que se escude en que ya no está en política para no repudiar estos hechos".

"No hace falta estar en política para defender nuestra democracia y sus normas, sobre todo cuando, además, Ruiz-Gallardón ocupó la cartera de Justicia", considera Torre, que también se refirió a "la tibieza" con la que el Partido Popular encara este tipo de manifestaciones. Además, recordó que el recién elegido presidente de Nuevas Generaciones criticó la Ley de Memoria Histórica y la política de exhumaciones de las víctimas de la dictadura franquista y que el mes pasado, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla asistió al entierro de los restos del general golpista Sanjurjo.

Un grupo de personas entonaron el himno Cara al Sol para despedir a Utrera Molina. A la salida del féretro de la iglesia de San Miguel de Nerja, varias personas con ropa oscura alzaron los brazos coreando la sintonía falangista.