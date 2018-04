Taxistas denuncian la falta de seguridad en la parada de la Feria

El sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo". Participa Sevilla se unió ayer a esta queja y acusó a empresas como Cabify o Uber de "competencia desleal" porque "no están sometidas a una regulación suficiente". "Estas empresas de VTC trabajan bajo el modelo de falsos autónomos, un modelo que fomenta la precariedad porque obliga a estas personas a turnos de trabajo de hasta 12 horas al día por 800 euros mensuales", subrayó ayer el concejal de Participa Julián Moreno. "Los VTC no tienen los mismos controles estrictos que tiene el taxi, cuyos trabajadores forman parte del tejido económico local, tributando aquí, frente a estas empresas que tributan en el extranjero". Moreno también criticó la "mala previsión" del Ayuntamiento hispalense respecto a la oferta del servicio de taxis para los días de la Feria de Abril.

Denuncias cruzadas por la agresión entre un taxista y un chófer de VTC

La tensión entre taxistas y los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) no cesa. El último episodio ocurrido la madrugada del sábado en la Plaza Nueva ha provocado una serie de denuncias cruzadas por la agresión entre un taxista y un chófer de Cabify. Éste último denunció ante la Policía Nacional que recibió amenazas por parte de un grupo numeroso de taxistas (20-25 personas), además de haber sido agredido por uno de ellos cuando acudió a un servicio en el Hotel Inglaterra. El taxista implicado en la pelea negó ayer a este medio los hechos. Según relata en su denuncia ante la Policía Local, el conductor de Cabify empujó a un compañero taxista. Cuando se percató de la discusión salió de su vehículo, cogió el móvil, le hizo una foto al agresor y le advirtió de que procedería a denunciarlo. "En ese momento el agresor me arrebató el móvil de la mano e inició la marcha. Yo me agarré a la puerta para intentar recuperar el móvil, arrastrándome a lo largo de unos diez metros sin dejar de acelerar", señaló el denunciante, que niega que hubiera unos 20 taxistas como asegura el conductor de Cabify, sino sólo dos, él mismo y un compañero. Al no poder continuar agarrado a la puerta, el taxista cayó sobre la calzada, estando a punto de ser atropellado por la rueda trasera izquierda del vehículo de Cabify. El agresor detuvo la marcha del coche y lanzó el móvil que le había quitado al taxista, fracturándose la carcasa del dispositivo. El denunciante volvió a advertir a su agresor de que iba a denunciarle por todo lo ocurrido. "Salió del coche y se abalanzó sobre mí, dándome puñetazos hasta que varios testigos consiguieron separarnos". El taxista, según su parte médico, presenta lesiones en la rodilla, en la parte inferior de la espalda y la pelvis y un traumatismo superficial en la cabeza con hematoma.