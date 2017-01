Sin papeles en Fitur

Hace algunos años lo que pasaba en Fitur quedaba en Fitur y, créanme si les digo que pasaba de todo, y no precisamente relacionado con el Turismo.

Desgraciadamente esta situación se dio durante muchos años y créanme que no les miento si les digo que se cometieron excesos de todo tipo y de todos los colores políticos, porque entonces todo era válido. El autobombo, las fiestas, los coches oficiales, los paseos innecesarios de todo tipo de cargos y funcionarios públicos que si no estaban esa semana en FITUR parecía que no existían.

Por otro lado estaban los visitantes que, no estando relacionados con el sector, acudían a título particular a este gran escaparate del turismo mundial pertrechados de carritos de la compra y bolsas de viaje para coleccionar todo tipo de dossiers, folletos o cualquier otro elemento de promoción que pudieran estar a disposición de los profesionales del sector. Esta imagen, desde mi punto de vista, estaba muy alejada de la realidad de la muestra, pero año tras año hordas de jubilados, amas de casa, adolescentes y ejecutivos a tiempo parcial recorrían las calles del recinto ferial los días dedicados exclusivamente a profesionales en busca de una copa, una tapa, un pin o simplemente un folleto.

Sin duda esto ya forma parte del pasado en el pabellón que Andalucía tiene previsto presentar la próxima semana y donde los folletos han quedado obsoletos y la información se descargara vía código QR y las gafas de realidad aumentada permiten visitar la Alhambra sin moverse de Madrid. Claramente la transformación digital ha llegado a nuestras vidas y gracias a esto adelantos evitaremos seguir talando árboles de manera injustificada e invirtiendo más en nuevas tecnologías que ayuden a tener una realidad más aproximada de nuestra oferta turística y un canal de comunicación más cercano con los consumidores finales.

Convencido de que todo aquello que no puede alojarse en nuestro móvil y ser gestionado por medio de la red forma parte del pasado, deseo que esta iniciativa de la Consejería de Turismo de Andalucía sea todo un éxito y dejemos de ver carritos por la moquetas de FITUR, dando prioridad a un público más profesional y tecnológico enfocado realmente a la generación de negocio en nuestra comunidad andaluza. Deseo también que nunca más volvamos a tener que ver al público perdiendo los papeles en cualquier rincón de Madrid con la excusa del turismo.