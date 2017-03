Lo que le pasa a María Teresa Campos

María Teresa Campos está pasando un momento complicado. No me refiero a los problemas de salud que le achacan y ella desmiente o a si tiene o no problemas económicos. Eso corresponde a su intimidad y si dice que está bien, ¿por qué no creerla? Me refiero a la etapa que está viviendo en Mediaset. Una etapa rara, con idas y venidas, que hace que la imagen de una de las personas que debería estar entre las más respetadas de la televisión se esté viendo empañada. Todo comenzó con la emisión de Las Campos el verano pasado. ¿Qué necesidad tenía María Teresa de participar en este docureality? Es una pregunta que en su momento muchos nos hicimos y que aún nos seguimos haciendo. ¿Por diversión, por economía (algo muy lícito), por hacer algo diferente? Quién sabe, pero lo cierto es que no le ha jugado una buena pasada. Desde entonces ha recibido críticas sobre la fuerte personalidad que sacó a relucir en el formato que compartió con su hija Terelu, que por cierto le quitó el protagonismo a su madre y quieras que no, eso duele aunque sea un poco. En los últimos meses ha visto cómo¡Qué tiempo tan feliz!, programa que presenta en Telecinco, ha reducido en primer lugar sus horas de emisión y en segundo lugar los días, quedándose solo en la tarde de los sábados y abandonando la de los domingos. Por si fuera poco ahora no se emite en directo, algo que siempre aporta magia a los programas. Al coincidir en día con Sálvame Deluxe, como ambos programas se graban en el mismo plató, María Teresa ha visto cómo desde Mediaset han dejado a su programa en un segundo plano. Sus apariciones en Sálvame diario como defensora de la audiencia tuvieron una pausa hace unas semanas y todo apunta que fue por un enfado de mamá Campos. Los verdaderos motivos nunca se sabrán pero esa suposición ha hecho que muchos piensen que finalmente se ha rebajado para volver. La semana pasada tuvo un encontronazo con una de las colaboradoras del programa, Mila Ximénez, porque la presentadora no quería que en ese momento ningún colaborador interviniese. Después lo solucionaron, pero la imagen que transmitió María Teresa fue una vez más la de no aceptar las críticas, la da ir con aires de superioridad.

Es una pena que una profesional que lleva toda la vida en los medios se encuentre en este punto. A veces, si te lo puedes permitir, es mejor una retirada a tiempo que no empañe toda tu carrera. Quizá si María Teresa hiciese un stop y dentro de un tiempo volviese a la televisión, habiendo reflexionado sobre los últimos acontecimientos, todo volvería a su lugar. Lo mejor sería que hiciese apariciones puntuales, colaboraciones. Que no se retirase del todo pero que tampoco sea tan protagonista como hasta ahora. En la vida hay que saber decir "hasta aquí" y si uno no está dispuesto a retirarse y dejar paso a los que venimos por detrás, hay que asumir las consecuencias, algo que tristemente va a tener que hacer María Teresa.