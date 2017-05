Identificar a la tropa es la cuestión

Mucho se está recordando en estos días aquella frase de don Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, que le salió del alma cuando supo que ninguna de las promesas de voto para ser académico se había cumplido. Aquel "joder, qué tropa" anda de boca en boca tras el barquinazo de Susana Díaz el pasado domingo que ha tambaleado al partido que creó Pablo Iglesias I y a todo el país temiéndose la cuota beneficiosa que vaya a reportarle a Pablo Iglesias II. Todos imaginamos que a la trianera también se le habrá escapado algún pensamiento en voz alta muy parecido, pero con la propina de no conocer con quién se juega los cuartos. Que una cosa es saber que no son tantos los fervores individuales que despiertas y otra muy distinta, y muy inquietante, es lo de ponerle nombre a cada uno de los que prometieron y no cumplieron. O sea, saber quién es quién.