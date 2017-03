Nadie puede dudar de que el Betis es un milagro

Insistiendo que es gerundio aunque suene a repetitivo y obvio. Insisto en que el pacto con el Diablo realizado por Haro y Catalán no lo tengo nada claro, aunque a medida que van surgiendo críticos más lo digiero. Y es que al ver quiénes son algunos de esos críticos, el subconsciente me dicta que muy malo no debe ser. Ya se sabe que hay pocos datos tan decisivos a la hora de opinar que contemplar quiénes forman en el bando de los disidentes.

Y en ese grupo de críticos se halla mi dilecto Hugo Galera, lo que no me sorprende ni poco ni mucho, pues la historia del Betis, por siempre Real Betis Balompié, está plagada de personas que fueron y que no se resignan a dejar definitivamente de ser. Pero sí me ha sorprendido de tan estimado personaje que utilice modos más propios de un felón que de un caballero como él. No me cuadra que derrame toda el agua porque a ver quién es capaz de devolverla totalmente al cubo.

Para descalificar un pacto como éste con Luis Oliver no creo que le hiciera falta recalcar que los abogados de ambas partes son primos. Afortunadamente no le añadió lo de hermanos. El padre de Adolfo Cuéllar y el de Alfonso Contreras eran primos segundos y la relación de los de ahora se limita a que son abogados y residentes en Sevilla, sólo a eso. Pero a ver quién le hace ver a los vocacionalmente indignados que a los susodichos primos no les une interés mercantil alguno.

Insisto también en mi vieja convicción de que el Betis es un milagro que sobrevive a pesar de ciertos béticos. Béticos que sólo aceptan el buen funcionamiento si son ellos los que patronean la nave y que se las avían solitos para echarle arena a los cojinetes. A Hugo Galera le sobran razones para objetar este pacto tan a contraestilo, pero lo que no me cuadra en su forma de ser es el de emplear métodos más dignos de un felón que de todo un señor con principios de sobras.