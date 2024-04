Vaya ruido con el gol fantasma

MUCHO ruido en torno al pasado Clásico y es lo habitual, pero un ruido que ha dejado en evidencia las costuras de nuestro fútbol. Creo que Tebas tiene razón diciendo que el dinero que cuesta no tiene relación con el uso. Se trata del artilugio capaz de discernir con toda fiabilidad si el balón traspasó la línea de gol. Y el gol fantasma de Lamine Yamal ha levantado una polvareda sólo posible cuando Realísimo y Barça andan en liza.

Dice Tebas que para las veces que puede usarse al cabo de la competición no compensa el gasto, que asciende a unos cinco millones de euros. Un pastizal aunque salga algún millonario de calzón corto y botas de tacos diciendo que es una vergüenza que LaLiga no cuente con dicha herramienta. Y la verdad es que el aparato tendría que instalarse en todos los campos, no sólo en el Bernabéu y en el Camp Nou. Seguro que no tardará en instalarse, pero también es segura su poca aplicación.

Ese caso del domingo en el Bernabéu llega a pasar en cualquier otro sitio y no hubiera dado ruido. Alguna pataleta sin eco alguno y a vivir que son dos días, conque es posible que Javier Tebas lleve razón y que su instalación no compense. Goles fantasma, lo que se dice goles fantasma pueden contarse con los dedos de las manos a lo largo de la historia. Me refiero, claro, a goles como el inglés de la final de 1966 o el de Míchel a Brasil en México’86, vicegoles con ruido, que del resto, ni mu.

Es una herramienta de precisión que evitaría ruidos como éste del domingo en Chamartín, pero también se dijo que con el VAR se acababa con ese tercer tiempo en la barra del bar y ya vemos cómo esa utilización ha acrecentado el desprestigio arbitral. Se pasó del comprensible error humano a poner la integridad del árbitro bajo sospecha. Creo que debe instalarse, pero dudo de una rentabilidad aceptable, ya que el gol fantasma suele ser rara avis en fútbol y el aparato podría oxidarse de tan poco uso.