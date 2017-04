El "como Tú, ninguna", 60 años después

Domingo de Pasión, no cabe vuelta atrás para lo que está por venir. Ya se sabe por el atrio que la Esperanza lucirá el manto camaronero y ha dicho don Juan José que el Pregón de su querido Alberto García Reyes va a tocarnos el corazón. Como para poner en duda que los días más señalaítos del calendario sevillano están a la vuelta de la esquina. Y como me conozco a mis clásicos y el pregonero es uno de ellos apuesto doble contra sencillo a que desde el atril del Maestranza va a pellizcarnos los adentros Alberto con su palabra. Cuando suene el trueno final de Amarguras se dará el pistoletazo de salida a un tobogán de sensaciones que culminará con un sostenido piropo a la que está en San Gil. El "como Tú, ninguna" de hace sesenta años en el San Fernando revoloteará este mediodía sobre la vertical del Maestranza, seguro estoy de no equivocarme. Ya verá usted...